'ജനങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ആകാംഷ ഇന്നില്ല, ഞാൻ ആരാണെന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം'; മനസ് തുറന്ന് എം എൽ അശ്വിനി

അശ്വനി നിറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ വോട്ട് തേടി ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 2:05 PM IST

കാസർകോട്: ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ആരാണ് എം.എൽ. അശ്വിനി എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കുമറിയാമെന്ന് കാസർകോട് എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാനാർഥി എം.എൽ. അശ്വിനി പറയുന്നു.

"നിയമസഭാ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അശ്വിനി ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കും അറിയാം. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്," അശ്വിനി പറഞ്ഞു. നിറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ അശ്വിനി വോട്ട് തേടി ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വികസനം സാധ്യമാകൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാലാകാലങ്ങളായി വിജയിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന് വികസനമൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നാടിന്‍റെ വികസനത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എം.എൽ.എ. ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്രസർക്കാർ വികസനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അശ്വിനി പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതയുടെ തുടക്കം കാസർകോട് നിന്നാണ്; ഇത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ വികസന നേട്ടമാണ്. മോദി സർക്കാരിന്‍റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് കാസർകോട്ടുകാർ. "ഞാൻ ആറ് ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഭൂരിഭാഗവും കന്നഡ, തുളു, മലയാളം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങളോട് എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. തുളു ആയാലും കന്നഡ ആയാലും മലയാളം ആയാലും ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെയും ശബ്ദമായി ഇത്തവണ നിയമസഭയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും," അശ്വിനി പറഞ്ഞു.

മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണെങ്കിലും ഇത്തവണ ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കാസർകോട്. എൽ.ഡി.എഫ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി ഷാനവാസ് പാദൂർ എത്തിയതോടെയാണ് ചിത്രം മാറിയത്. സി.പി.എം. - ബി.ജെ.പി. ഡീലിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഷാനവാസിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിർത്തിയതെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്‍റെ വാദം. എന്നാൽ സി.പി.എം. ഇത് തള്ളിയിരുന്നു.

ഷാനവാസ് പാദൂർ സ്ഥാനാർഥിയായത് യു.ഡി.എഫ്. ക്യാമ്പിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ ഷാനവാസ് പാദൂരിന് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ആശങ്ക. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അശ്വിനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. കോൺഗ്രസിലായിരുന്ന കാലത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ വോട്ട് ബാങ്ക് മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഇത് യു.ഡി.എഫിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗിന് തിരിച്ചടിയാകും. ലീഗിന്‍റെ ഉരുക്കുകോട്ടകളിൽ ഒന്നായ കാസർകോട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ആഘാതമാകും.

കാസർകോട് എൻ.ഡി.എ. ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. കല്ലട്ര മായിൻ ഹാജിയാണ് യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഓരോ ശതമാനം വീതം വോട്ട് കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2011-ൽ 45.35 ശതമാനവും, 2016-ൽ 44.72 ശതമാനവും, 2021-ൽ 43.81 ശതമാനവുമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റെ വോട്ട് വിഹിതം.

വ്യക്തിപരമായ സ്വീകാര്യതയും താഴേത്തട്ടിലെ ബന്ധവും നിർണായക ഘടകങ്ങളായി മാറാറുള്ള മണ്ഡലമാണ് കാസർകോട്. നഗരസഭയും ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ളത്. 1977-ൽ രൂപീകൃതമായത് മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റെ സമഗ്രാധിപത്യമാണ് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാന മണ്ഡലം കൂടിയായ ഇവിടെയുള്ളത്.

