അടിയൊഴുക്കുകളുടെ ആശങ്കയിൽ കാസർക്കോട്ടെ മുന്നണികൾ; പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നാളെ ബൂത്തിലേക്ക്

38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ 48 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്

പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 5:17 PM IST

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ 11,12,190 വോട്ടർമാർ നാളെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ കാസർകോട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വിധിയെഴുത്ത് പൂർത്തിയാകും. 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ 48 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

അടിയൊഴുക്കുകൾ ഭയന്ന് മുന്നണികൾ

നിശബ്ദ പ്രചാരണ ദിവസം വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിത അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രധാന മുന്നണികളെല്ലാം. കാസർകോടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ ഇത്തവണ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ഓരോ മുന്നണിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 38 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 20 എണ്ണത്തിൽ പിടിമുറുക്കാമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നിലവിലുള്ള 19 പഞ്ചായത്തുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്. ഭരിക്കുന്ന മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)

പോളിങ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണം

ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയായി. കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് കോളജ് ഉൾപ്പെടെ 9 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 725 വാർഡുകളിലായി 1242 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും, മൂന്ന് നഗരസഭകളിലായി 128 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 6584 പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജില്ലയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ 20 ശതമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വർധനവ് ഇത്തവണയുണ്ട്.

പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)

ഇതിനിടെ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 500 ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ഇവർക്ക് ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും


വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ സൗകര്യങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി റാംപ് സൗകര്യം, കുടിവെള്ളം, ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും പൊലീസ് സേനയുടെയും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ എത്തത്തക്കവിധം പ്രത്യേക മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കും.

പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)


വോട്ടർമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

വോട്ടിങ് സമയം: ആറുമണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവസരം ലഭിക്കുക.

തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ: വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തുന്നവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച എട്ട് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാജരാക്കണം. വ്യാജ വോട്ടുകൾ തടയുന്നതിനും വോട്ടിങ് സുഗമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നിർദേശം.

അംഗീകരിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

