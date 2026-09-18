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കാസർകോട് ദമ്പതികൾ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

കാര്യോട്ട് ചാലിലെ തടത്തിൽ വീട്ടിൽ സാബു (56), ഭാര്യ സജി സാബു (52) എന്നിവരെയാണ് ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ വീട്ടുപറമ്പിലെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

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സാബു (56), ഭാര്യ സജി സാബു (52) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 7:37 PM IST

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കാസർകോട്: മാലോം കാര്യോട്ട് ചാലിൽ ദമ്പതികളെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാര്യോട്ട് ചാലിലെ തടത്തിൽ വീട്ടിൽ സാബു (56), ഭാര്യ സജി സാബു (52) എന്നിവരെയാണ് ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ വീട്ടുപറമ്പിലെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അബദ്ധത്തിൽ കുളത്തിൽ വീണതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

വീട്ടിലേക്ക് കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന കുളത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വെള്ളരിക്കുണ്ട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോയ ഇരുവരും തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മകന്‍ അന്വേഷിച്ചുചെന്നപ്പോഴാണ് ഇവരെ കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. ഫയർ ഫോഴ്‌സ് എത്തിയാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തത്. കുളത്തിൽ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ക്ലോറിൻ ഇടുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും പറയുന്നു. ആദ്യം സജി കുളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സാബുവും കുളത്തിലേക്ക് വീണുവെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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ഇരുവരും കുളത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമേ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് വെള്ളരിക്കുണ്ട് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

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