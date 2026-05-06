സന്ദീപ് വാര്യരുടെ റോഡ്ഷോയ്ക്കിടെ കല്ലേറ്; കാസർകോട് 180 പേർക്കെതിരെ കേസ്
Published : May 6, 2026 at 10:48 AM IST
കാസർകോട്: പടന്നക്കടപ്പുറത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് വാര്യരരുടെ റോഡ്ഷോയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ശക്തമായ നടപടിയുമായി പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയുന്ന 180 പേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സംഘർഷത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത 100 യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കും 80 സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുമായി കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി.
ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് സ്വീകരണം നൽകാൻ സംഘടിപ്പിച്ച റോഡ്ഷോ പടന്നക്കടപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. റോഡ്ഷോയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതോടെ റോഡിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗം പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വലിയ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.
കേവലമൊരു വാക്കേറ്റമായി തുടങ്ങിയ തർക്കം നിമിഷങ്ങൾക്കകം വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും പരസ്പരം കല്ലേറുണ്ടായി. ഇതോടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രദേശം ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിന് സമാനമായി മാറി.
സിപിഎം ഓഫിസിന് നേരെ അതിക്രമം
പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള കല്ലേറിന് പിന്നാലെ സമീപത്തെ സിപിഎം ഓഫിസിന് നേരെയും അതിക്രമമുണ്ടായി. പടന്നക്കടപ്പുറം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി പി ദാമോദരൻ സ്മാരക മന്ദിരമാണ് സംഘടിച്ചെത്തിയവർ അടിച്ചു തകർത്തത്.
വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഓഫിസിന് ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സന്ദീപ് വാര്യരെ സ്വീകരിക്കാനായി നേരിട്ടെത്തിയ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരാണ് ഓഫിസ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതാക്കൾ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതി.
ലാത്തിച്ചാർജും പിരിഞ്ഞുപോകലും
സംഘർഷവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ വലിയൊരു പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടം സ്വമേധയാ പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിന് ലാത്തിവീശേണ്ടി വന്നു. പ്രവർത്തകരുടെ കല്ലേറിലും പൊലീസിൻ്റെ ലാത്തിച്ചാർജിലുമായി നിരവധി പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
ഏറെ നേരത്തെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിലാണ് പൊലീസിന് സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പരസ്പരം പോരടിച്ച ഇരു പാർട്ടിയിലെയും പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് വളരെ പാടുപെട്ടാണ് സ്ഥലത്തുനിന്നും മാറ്റിയത്. സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അക്രമം ഭയന്ന് വേഗത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടി.
പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ
പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിലും പരസ്പരമുള്ള ആക്രമണത്തിലുമായി ആറ് എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പി വി മധു, പി കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, എ വി സുനിത, എ വി ശ്രീരാഗ്, സി ശ്രീരാഗ്, ടി ശരത് എന്നിവർക്കാണ് സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.
സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഇവരെ വേഗത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർ ഏവരും നിലവിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കും ചെറിയ തോതിൽ പരിക്കുകളുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
തുടരുന്ന പൊലീസ് കാവൽ
വരും ദിവസങ്ങളിലും സംഘർഷ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് വിലയിരുത്തലിൽ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറുകളായി പൊലീസ് സേന കാവൽ തുടരുകയാണ്. പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവുമുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകം അഭ്യർഥിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘർഷ സമയത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
