സ്വർണമുളയും ബുദ്ധമുളയും ലാത്തിമുളയും; ലാഭമല്ല പ്രണയമാണ് മുളയോട്, ഇത് കാസർകോടിന്റെ സ്വന്തം 'ബാംബൂ ബോയ്'
എവിടെ യാത്ര പോയാലും മടക്കം മുളത്തൈയുമായി, കാസർകോടിന് മാതൃകയായി വിവേകിൻ്റെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
Published : October 10, 2026 at 6:28 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട് : എവിടെ യാത്ര പോയാലും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ കയ്യിലൊരു മുളത്തൈ കരുതിവെക്കുന്ന മുളകളെ ജീവശ്വാസമായി കരുതുന്ന ഒരു യുവാവുണ്ട് കാസർകോട്. ചൊട്ട പാലക്കാലിലെ വിവേക് എന്ന മുപ്പതുകാരന് മുളകളെക്കാള് വലുതായി മറ്റൊന്നില്ലെന്നാണ് പ്രതികരണം. പയസ്വിനിപുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തൻ്റെ അഞ്ചേക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ പേരറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ പതിനഞ്ചിലേറെ അപൂർവ മുളകളുടെ പച്ചപുതപ്പ് തീർത്താണ് ഈ യുവാവ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്.
വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഈ യുവാവ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് 'ബാംബൂ ബോയ്' എന്നാണ്. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വയനാട്ടിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണ് കുണ്ടംകുഴിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റിപ്പയറിങ് കട നടത്തുന്ന വിവേകിൻ്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിച്ചത്.
അവിടുത്തെ ബാംബൂ വില്ലേജും മുളകൾ കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല നിർമ്മാണവും ഇക്കോ ടൂറിസവുമെല്ലാം വിവേകിനെ ആഴത്തിൽ ആകർഷിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ പയസ്വിനിപുഴയുടെ തീരത്തുള്ള സ്വന്തം പറമ്പിൽ മുളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.
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പയസ്വിനിപുഴയുടെ തീരത്തെ മുള വിസ്മയം
പിന്നീട് വിവേക് നടത്തിയ യാത്രകളെല്ലാം അപൂർവ ഇനം മുളകൾ തേടിയുള്ളതായി മാറി. പുതിയ ഇനങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടാലും എത്ര പണം മുടക്കിയും അത് സ്വന്തമാക്കാൻ വിവേകിന് മടിയില്ല. സ്വന്തമായി അഞ്ചേക്കറോളം കൃഷി സ്ഥലമുണ്ട് വിവേകിന്. മുള മാത്രമല്ല റബ്ബറും വാഴയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. തോട്ടത്തിൻ്റെ അരികിൽ പുഴയോരത്താണ് മുളത്തൈകൾ നട്ടത്. വീടിന് അരികിലായി സ്വർണ മുളയുണ്ട്. പുഴയുടെ തീരത്ത് നീളത്തിൽ മുളകൾ ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടങ്ങളായി വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതിൻ്റെയും പേരു തന്നെ കൗതുകമാണ്.
ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ആനമുള, വീടിന് അഴകായി നിൽക്കുന്ന സ്വർണമുള (ഗോൾഡൻ ബാംബു), വള്ളിമുള, ബുദ്ധമുള, ലാത്തിമുള, അപൂർവ്വമായ ബ്ലാക്ക് ബാംബൂ, റണ്ണിങ് ബാംബൂ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ഇനങ്ങളാണ് ഈ തോട്ടത്തിലുള്ളത്. “പുഴയോരത്ത് മുളകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത് കരയിടിച്ചിൽ തടയാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ പറമ്പിലേക്കിറങ്ങും. കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റി ഇവയെ പരിപാലിക്കും. മുള്ളൻപന്നിയും കാട്ടുപന്നിയുമൊക്കെ തൈകൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി...” വിവേക് വ്യക്തമാക്കി.
അപൂര്വ മുളകളുടെ സവിശേഷത വിവരിച്ച് വിവേക്
സ്വര്ണമുള ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ബാംബുബോയ് വിവേക് പറഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് ഈ മുളകളെ തേടിയെത്തുന്നത്. അധികം ഉറപ്പില്ലെങ്കിവും വീടുകള്ക്ക് മുന്നിലും ഓഫീസിലും ഈ മുളകളിലെ കരകൗശല വസ്തുക്കള് ഭംഗി വര്ധിപിക്കുമെന്ന് വിവേക് വ്യക്തമാക്കി.
"വള്ളിമുള പന്തല് കെട്ടാനാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പ് കമ്പികളില് ഇവ പടര്ത്തി വിട്ടാല് നല്ല തണല് നല്കും. പൊലീസ് ലാത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളകളാണ് ലാത്തി മുളകള്. കൂടാതെ ഫര്ണിച്ചര് ഉപയോഗിക്കാനും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് മുളകള് നല്ല കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കോണ്ക്രീറ്റുകളില് ഇരുമ്പിന് പകരമായും ഇവ വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ മുളകളില് കെമിക്കല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടി ചെയ്യുമ്പോള് എത്ര നാളുവരെ വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ നിലനില്ക്കും" വിവേക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇലക്ട്രിക്കൽ റിപ്പയറിങ്ങിനൊപ്പം മുള പരിപാലനവും
ഇലക്ട്രിക്കൽ റിപ്പയറിങ് ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ വിവേക് ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈ മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിലാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വിശ്രമമില്ലാതെ പറമ്പിലെത്തി കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റി മുളകൾക്ക് വളരാനുള്ള അന്തരീക്ഷമൊരുക്കും. ആദ്യം വിവേകിൻ്റെ ഈ മുളസ്നേഹത്തെ നെറ്റിചുളിച്ചു നോക്കിയ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ഇന്ന് ഈ യുവാവിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ അപൂർവ ഇനം മുളകൾ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് ഈ 'ബാംബൂ ബോയി'യുടെ ലക്ഷ്യം.
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