കാസർകോട് സൈനുൽ ആബിദ് വധക്കേസ്; 21 പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെവിട്ടു
2014 ഡിസംബർ 22-ന് രാത്രിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കാസർകോട് നഗരത്തിലെ എംജി റോഡിൽ പിതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ കട അടയ്ക്കുന്നതിനായി സാധനങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൈനുൽ ആബിദിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്
Published : October 17, 2026 at 1:01 PM IST
കാസർകോട്: കാസർകോട് നഗരത്തിൽ യുവാവായ സൈനുൽ ആബിദിനെ (24) വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെവിട്ടു. കാസർകോട് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി (മൂന്ന്) ജഡ്ജി അജിന്ത്യ രാജ് ഉണ്ണിയാണ് 21 പ്രതികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. കൊലപാതകം നടന്ന് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന വിധിയിൽ, കുറ്റം സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായത്.
2014 ഡിസംബർ 22-ന് രാത്രിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കാസർകോട് നഗരത്തിലെ എംജി റോഡിൽ പിതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ കട അടയ്ക്കുന്നതിനായി സാധനങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൈനുൽ ആബിദിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. അതിക്രമിച്ച് കയറിയ സംഘം പിതാവ് കെഎ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ കൺമുന്നിൽവച്ച് ആബിദിനെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിന് കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
ഉദയൻ, പ്രശാന്ത്, മഹേഷ്, അനി എന്ന അനിൽകുമാർ തുടങ്ങി 21 പേരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ. വിചാരണ കാലയളവിനിടെ കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ജ്യോതിഷ് മരിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ മഹേഷ് വിവിധ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കാപ്പ നിയമപ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ജയിലിലാണ്. വ്യക്തിവിരോധവും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യവുമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
കേസിലെ ഏക ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന സൈനുൽ ആബിദിൻ്റെ പിതാവ് കെഎ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് കർണാടകയിലെ ഹുബ്ബള്ളിക്ക് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ ദൃക്സാക്ഷി പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും, വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിനാൽ ഈ മൊഴി കോടതിയിൽ തെളിവായി പരിഗണിക്കാൻ നിയമപരമായി സാധിക്കില്ല.
കൂടാതെ, പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തിയതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി കോടതിയിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. നിയമത്തിൻ്റെ ഈ പഴുതുകളാണ് പ്രതികൾക്ക് തുണയായത്. അന്നത്തെ കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി തോംസൺ ജോസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പി ടിപി രഞ്ജിത്ത്, സിഐ പികെ സുധാകരൻ, എസ്ഐ എം രാജേഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. സിഐ പികെ സുധാകരനാണ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
അതേസമയം, കോടതി വിധിയിൽ കടുത്ത നിരാശയുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സൈനുൽ ആബിദിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നും, കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. പ്രതികൾക്കെതിരായ തെളിവുകൾ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനും വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെയാണ് പലരെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തതെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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