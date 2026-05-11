ETV Bharat / state

പ്രതിശ്രുത വരൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു; മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി

തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ മണിയുമായി പ്രഫുല്ലയുടെ വിവാഹം നാല് മാസം മുൻപാണ് നിശ്ചയിച്ചത്.

KUMBALA BRIDE DEATH BRIDES SUICIDE AFTER FIANCE DEATH PRABHULLA DIES AFTER FIANCE DEATH KASARGOD
file photo of PRABHULLA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: പ്രതിശ്രുത വരൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചതിലുള്ള കടുത്ത വിഷമത്തെത്തുടർന്ന് യുവതി വീട്ടിനുള്ളിൽ ജീവനൊടുക്കി. കുമ്പള കിദൂർ കുണ്ടങ്കേരടുക്ക സ്വദേശി ബി. ജയാനന്ദൻ്റെ മകൾ പ്രഫുല്ലയാണ് മരിച്ചത്. 26കാരിയായ യുവതിയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് നാടിനെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്.

പ്രഫുല്ലയുടെ വീട്ടുകാർ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പുറത്തുപോയതായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വീട്ടിനുള്ളിൽ യുവതി തനിച്ചായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രഫുല്ലയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ജീവനുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ അയൽവാസികളെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു.

കുമ്പള പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് നിലവിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പ്രഫുല്ലയുടെ ഫോണും വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരാനുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

നാല് മാസം മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം
തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ മണിയുമായി പ്രഫുല്ലയുടെ വിവാഹം നാല് മാസം മുൻപാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. വിവാഹത്തിനുള്ള ആദ്യഘട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഇരു കുടുംബങ്ങളും ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു ദുരന്തം ഇവരെ തേടിയെത്തി. ഒരു മാസം മുൻപ് മണി സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. പ്രതിശ്രുത വരൻ്റെ അകാല വിയോഗം പ്രഫുല്ലയെ കടുത്ത മാനസിക വേദനയിലാഴ്ത്തി. പുതിയ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന നാളുകളിലുണ്ടായ വേർപാട് യുവതിക്ക് താങ്ങാനാവാത്തതായിരുന്നു. യുവാവിൻ്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞത് മുതൽ പ്രഫുല്ല കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

അന്ത്യാഭിലാഷം കണ്ണ് നനയിച്ചു
പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ആഘാതത്തിലാണ് പ്രഫുല്ല ജീവനൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മരണാനന്തരം തൻ്റെ മൃതദേഹം മണിയെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന വൈകാരികമായ അഭ്യർഥന യുവതി ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജീവൻ വെടിയുന്നതിന് മുൻപായി എഴുതിവച്ച ഈ അന്ത്യാഭിലാഷം ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും കണ്ണ് നനയിച്ചു. പ്രഫുല്ലയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണയിലെത്തി.

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനിവാര്യമായ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രഫുല്ലയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കാരത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കൊതിച്ചവർ മരണത്തിലും ഒന്നിക്കുന്നതിൻ്റെ വൻ തീരാവേദനയിലാണ് കുമ്പളയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ദുരന്ത വാർത്തയറിഞ്ഞ് നിരവധിയാളുകളാണ് പ്രഫുല്ലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അനുശോചനവുമായി എത്തുന്നത്.

Also Read:കോതമംഗലത്ത് ഒഴുക്കില്‍പെട്ട് മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് ബസേലിയോസ് ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

TAGGED:

KASARAGOD YOUNG WOMAN SUICIDE
FIANCE DEATH HEARTBREAK KASARAGOD
KUMBLA KIDOOR SUICIDE CASE
TRAGIC LOVE STORY KASARAGOD
KASARAGOD SUICIDE WOMAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.