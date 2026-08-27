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കാസർകോട് ടൗൺ എസ്ഐക്ക് സസ്പെൻഷൻ; നടപടി സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതിന്

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസിന് (ഡിവൈഎസ്പി) ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

Kasaragod kidnapping case police Kasaragod police station Narcotic Cell DYSP Kasaragod Town Police Station
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 2:17 PM IST

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കാസർകോട്: സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതികളെ കാണാനെത്തിയ ബന്ധുക്കളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐ സൈഫുദ്ദീനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് പൊലീസിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസിന് (ഡിവൈഎസ്പി) ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസും തർക്കവും
ഈ മാസം 23നാണ് വിവാദപരമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഉജീർകര എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് രണ്ടുപേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതികളെയും അവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കാസർകോട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് പ്രതികളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

പ്രതികളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വലിയ തർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിലുള്ള പൊലീസുകാർ ബന്ധുക്കളോട് പുറത്തുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും, വനിത പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതികളിലൊരാളുടെ മാതാവിനെയും ഭാര്യയെയും സ്റ്റേഷന് പുറത്താക്കുകയുമായിരുന്നു. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പൊലീസ് പെരുമാറിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

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സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

മൊബൈൽ ഫോൺ നശിപ്പിച്ചു
പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, പ്രതികളിലൊരാളുടെ ഭാര്യ സ്റ്റേഷനു പുറത്തുവച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംഭവങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സമയം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ എസ്ഐ സൈഫുദ്ദീൻ ഇവരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഫോൺ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തതിനൊപ്പം ഇവരോട് മോശമായി സംസാരിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്‌തതായും പരാതിയുണ്ട്. പ്രതികളെ കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മർദിക്കുകയും ഫോൺ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കുടുംബം പൊലീസ് അധികാരികൾക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുവച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന ചട്ടം ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു.

സേനയ്ക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി
സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പൊതുജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ എസ്ഐയുടെ നടപടി പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുകയും കളങ്കമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നാണ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പൊതുജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന കർശന നിർദേശം ലംഘിച്ചതിനാണ് എസ്ഐ സൈഫുദ്ദീനെതിരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഷൻ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഡിവൈഎസ്പിയുടെ വിശദ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള വകുപ്പുതല നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ അച്ചടക്ക നടപടിയിലൂടെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനം.

ജനമൈത്രി പൊലീസ് എന്ന സങ്കല്‌പം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് എന്നത് സേനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്നവരോട് മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി പലതവണ സർക്കുലർ വഴി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

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ഈ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തുന്നതാണ് കാസർകോട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ അരങ്ങേറിയത്. കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിയമസഹായം തേടാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് അവരെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബലമായി പുറത്താക്കിയതും ഫോൺ തകർത്തതും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതിക്കാരിൽ നിന്നും ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും.

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