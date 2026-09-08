കാസർകോട്-തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ അടക്കേണ്ട ടോൾ തുക 6000 രൂപ; കീശ കാലിയാകും കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
എൻഎച്ച് 66 ടോൾ നിരക്കുകളിൽ വൻ മാറ്റമോ? അറിയാം വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ..
Published : September 8, 2026 at 8:30 PM IST
കാസർകോട് : ദേശീയപാത (എൻഎച്ച് 66) പൂർത്തിയായാൽ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരു കാർ യാത്ര നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ അല്പം പണം കൂടി കരുതി വച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കീശ കാലിയാകും. ഒന്ന് കാസർകോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിവന്നാൽ 6000 രൂപ ടോളിന് മാത്രമായി നൽകണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ.
ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് 3000 രൂപ ടോളിന് മാത്രമായി കൊടുക്കണം. വലിയ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ പൈസ പിന്നെയും കൂടും. 2024ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കാസർകോട്– തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ 11 ടോൾ പ്ലാസകളിലായി ആകെ 1650 രൂപയാണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ടോൾ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. രണ്ട് ടോൾ പ്ലാസകൾ കൂടി അധികം നിർമിക്കുന്നതിന് പുറമേ, ആകെ ടോൾ നിരക്ക് 3000 രൂപ വരെയായി ഉയർത്തുമെന്നാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഓരോ റീച്ചിലെയും നിർമാണ രീതിയും ചെലവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ടോൾ നിശ്ചയിക്കുക.
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എന്നാൽ നിർമാണം നീളുന്നതും ചിലയിടങ്ങളിൽ നിർമാണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും കാരണം നിർമാണച്ചെലവ് വർധിച്ചെന്നാണ് എൻഎച്ച്എയുടെ വാദം. അതേസമയം യാത്രക്കാരെ പിഴിയുന്ന തരത്തിൽ ടോൾ പിരിവ് നടത്തരുതെന്ന് എകെഎം അഷ്റഫ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ടോൾ പിരിവ് അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഭീമമായ തുക ഈടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കാർഡ് നൽകി ഇളവ് നൽകാൻ തയ്യാറാവണം. ദീർഘ ദൂര യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ കൊണ്ടുവരും. കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും അഷ്റഫ് വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
കാസർകോട്- തിരുവനന്തപുരം റോഡ് വഴി പോയാൽ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ചെലവാകുക 3000 രൂപയാണ്. അതേസമയം മറ്റ് യാത്ര മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഈ പണവും ലാഭിക്കാം. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വരുന്നത് വെറും 2860 രൂപയാണ്. ശരാശരി 60 കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് ടോൾ ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാവുക. നിർമാണ രീതിയും റീച്ചുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇതുമാറാം. ഇപ്പോൾ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നിലവിൽ അഞ്ച് ടോൾ ബൂത്തുകളുണ്ട്. ഇവ കടക്കാൻ ഒരു കാറിന് നിലവിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം 585 രൂപ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ കണ്ണൂരിലെ കൊളശ്ശേരി എറണാകുളത്തെ കുമ്പളം, തിരുവനന്തപുരത്തെ തിരുവല്ലം, മലപ്പുറത്തെ വെട്ടിച്ചിറ, കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടോൾ പിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉടൻ ടോൾ വരും. ചാലിങ്കാൽ, കല്യാശ്ശേരി, അഴിയൂർ, നാട്ടിക, എരമല്ലൂർ, കൃപാസനം ജങ്ഷൻ, ഓച്ചിറ, കല്ലുവാതുക്കൽ എന്നിവയാണ് നിർമാണത്തിൽ ഉള്ളത്. ഫ്ലൈഓവർ, വയഡക്ട്, തുരങ്കങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന റീച്ചുകളിൽ സാധാരണ നിരക്കിൻ്റെ പത്തിരട്ടി വരെ ടോൾ ഈടാക്കാം. അരൂർ–തുറവൂർ ഉയരപ്പാതയിലെ എരമല്ലൂർ പ്ലാസയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരക്ക് ഈടാക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ വാഹനം നിർത്താതെ തന്നെ ക്യാമറകൾ വഴി ഫാസ്റ്റ്ടാഗിൽ (FASTag) നിന്ന് ബാരിയർ രഹിതമായി (Multi-Lane Free Flow) പണം ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.
ആറുവരി പാത വരാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം
അതേസമയം കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത 66 ആറുവരിപ്പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു വർഷത്തിലേറെ കാത്തിരിക്കണം. 2028 മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത് ആറുവരിപ്പാത നിർമാണം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. ദേശീയ പാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തയച്ചിരുന്നു. അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയപാത 66ൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കത്തിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
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