കാസർകോട് അധ്യാപകൻ പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ചു; ബിഎൽഒ ജോലിയിലെ കടുത്ത സമ്മർദമെന്ന് കുടുംബം
മൊഗ്രാൽ പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയാണ് ചെർക്കള സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ സവാദ് ജീവനൊടുക്കിയത്. കലക്ടർ നേരിട്ടെത്താതെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.
Published : March 21, 2026 at 10:52 AM IST
കാസർകോട്: ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറായി (ബിഎൽഒ) ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അധ്യാപകൻ പുഴയിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ സ്വദേശിയും ചെർക്കള ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനുമായ സവാദ് ആണ് മരിച്ചത്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കടുത്ത ജോലി സമ്മർദമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഭരണസംവിധാനമാണ് സവാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.
മൊഗ്രാൽ പാലത്തിന് മുകളിൽ തൻ്റെ ബൈക്ക് നിർത്തിവച്ച ശേഷമാണ് സവാദ് പുഴയിലേക്ക് ചാടിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സവാദിനെ കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മികച്ച ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. യഥാർഥ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും മികച്ച രീതിയിൽ അധ്യാപന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം നാടിനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും വലിയ ദുഃഖത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബിഎൽഒ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിലാണ് ചെയ്തുവന്നിരുന്നത്.
ജോലി സമ്മർദമെന്ന് ആരോപണം
സവാദിൻ്റെ മരണം കേവലമൊരു ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും സിസ്റ്റം കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ബിഎൽഒ എന്ന നിലയിലുള്ള അധിക ചുമതലകൾ സവാദിന് വലിയ തോതിൽ ജോലി സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അധ്യാപനത്തിന് പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഈ അമിതമായ സമ്മർദമാണ് ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് സവാദിനെ നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ സമ്മർദം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കലക്ടർ നേരിട്ടെത്തണം
ജില്ല കലക്ടർ നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്താതെ സവാദിൻ്റെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് ബന്ധുക്കൾ. സവാദിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തോടെ അനാഥമായ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ നൽകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും തീരുമാനം. സവാദിൻ്റെ മരണത്തിൽ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരാണ് കൂടുതലായും ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരിച്ച ജോലികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിഎൽഒമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അധ്യാപന ജോലിക്ക് പുറമെ ഇത്തരം അധിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു. സവാദിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ അധ്യാപകരുടെ ജോലിഭാരം സംബന്ധിച്ച വിഷയം വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
Also Read:- 'കൊയിലാണ്ടിയിൽ കൈപ്പത്തി പാറും, പി. ശങ്കരൻ്റെ പിൻഗാമിയാകും': വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ കെ. പ്രവീൺകുമാർ