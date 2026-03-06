ജസീലയുടെ ആത്മഹത്യ; മോഷണം ആരോപിച്ച് വ്യാജ പരാതി നൽകിയ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 15-നാണ് ജസീലയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആയിഷയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണം മോഷണം പോയെന്നും അതിന് പിന്നിൽ ജസീലയാണെന്നും ആരോപിച്ച് നൽകിയ പരാതിയാണ് ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്.
Published : March 6, 2026 at 7:29 PM IST
കാസര്കോട്: അയൽവാസി നൽകിയ വ്യാജ മോഷണപരാതിയിൽ മനംനൊന്ത് നാലത്തടുക്കയിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്. ജസീലയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ വ്യാജ പരാതി നൽകിയ പൊവ്വൽ സ്വദേശി ആയിഷയെ വിദ്യാനഗർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 15-നാണ് ജസീലയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആയിഷയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണം മോഷണം പോയെന്നും അതിന് പിന്നിൽ ജസീലയാണെന്നും ആരോപിച്ച് നൽകിയ പരാതിയാണ് ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിലും സ്വർണമോഷ്ടാവെന്ന അപവാദ പ്രചാരണത്തിലും മനംനൊന്താണ് ജസീല ജീവനൊടുക്കിയത്.
മരണത്തിന് മുൻപ് താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ സന്ദേശം ജസീല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ സന്ദേശം കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി മാറി. താൻ സ്വർണം കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ലെന്നും അപവാദ പ്രചാരണം കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും ജസീല വീഡിയോയിൽ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ജസീലയുടെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് പരാതിക്കാരെ വിദ്യാനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ജസീലയുടെ മരണം വലിയ ചര്ച്ചയ്ക്കു വഴിതെളിച്ചിരുന്നു.
താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പക്ഷേ ആരും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിൽ ജസീല ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ വലിയ അപമാനമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അവർ എന്നെയാണ് പ്രതിയാക്കുന്നത്. അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ സത്യം ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ഇവരൊക്കെയാണ്.
എന്റെ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. സത്യം ഒരു ദിവസം തെളിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നു' - ജസീല വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സ്വർണമോഷണ പരാതിയിൽ ജസീലയെ ആദൂർ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും മോഷണവുമായി ജസീലയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആയിഷയുടെ അറസ്റ്റോടെ കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.