'സവർക്കർ എന്ന പേരാണ് സർക്കാരിന് പ്രശ്നം'; അധ്യാപകനെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി, സംഘർഷം
മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി മുസ്ലിം ലീഗ്, എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകരും എത്തിയതോടെ സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി.
Published : August 10, 2026 at 12:04 PM IST
കാസർകോട്: സ്കൂൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിഡി സവർക്കറെ അനുകൂലിച്ച് ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയ അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനെതിരെ ബിജെപി രംഗത്ത്. മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി മുസ്ലിം ലീഗ്, എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകരും എത്തിയതോടെ സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. ഇരു കൂട്ടരുടെയും പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്.
എന്നാൽ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് മതിയായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കി. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ കയറ്റിയ പൊലീസ് വാഹനം ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എംഎൽ അശ്വിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞതോടെ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമായി. അധ്യാപകനെതിരെയുള്ള നടപടി യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിജെപി പ്രവർത്തകനായത് കൊണ്ടാണ് അധ്യാപകനായ ഗുരുപ്രസാദിനെതിരെ സർക്കാർ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപടി എടുത്തതെന്നും സവർക്കർ എന്ന പേരാണ് അവർക്ക് യഥാർഥത്തിൽ പ്രശ്നമെന്നും എംഎൽ അശ്വിനി ആരോപിച്ചു. ഇതിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം മാത്രമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആശയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വേദിയാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മാറ്റരുതെന്നും ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിവാദത്തിന് ആധാരമായ ചോദ്യം
ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് കാസർകോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ എൽപി വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തിയ ഫ്രീഡം ക്വിസ് 2026 മത്സരത്തിലാണ് വിവാദ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിഡി സവർക്കർ എന്ന് ഉത്തരസൂചികയിൽ നൽകിയതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. കുമ്പള ഉപജില്ലയിലെ പള്ളത്തടുക്ക എയുപി സ്കൂൾ അധ്യാപകനും സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഗുരുപ്രസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ സംഘമാണ് ഈ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയത്.
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ചോദ്യം ചരിത്രവിരുദ്ധവും വിദ്യാർഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് കാസർകോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ് ആണ് അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെയോ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരിപാടിയല്ല ഇതെന്നും പ്രാദേശികമായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യാവലിയാണ് മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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