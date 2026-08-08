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സ്‌കൂൾ ക്വിസിൽ വി ഡി സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം, കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

സംഭവം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡിഡിഇ അറിയിച്ചു. ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവും അതിലെ ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

KASARAGOD SCHOOL QUIZ SAVARKAR QUESTION SFI PROTESTS EDUCATION DEPARTMENT
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 10:21 AM IST

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കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരം, കുമ്പള, കാസർകോട് ഉപജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയ ചോദ്യാവലി വിവാദത്തിൽ. സ്‌കൂൾ ക്വിസിൽ വിഡി സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയതാണ് വിവാദമായത്. എൽപി വിദ്യാർഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഫ്രീഡം ക്വിസിൻ്റെ ചോദ്യാവലിയിലാണ് വിവാദമായ ചോദ്യോത്തരം ഉൾപ്പെട്ടത്.

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിഡി സവർക്കർ എന്നാണ് ചോദ്യാവലിയിൽ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽപി വിദ്യാർഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ക്വിസ് ചോദ്യാവലിയിലാണ് ഈ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് ചോദ്യാവലിയെച്ചൊല്ലി വിവാദം ഉയർന്നത്.

KASARAGOD SCHOOL QUIZ SAVARKAR QUESTION SFI PROTESTS EDUCATION DEPARTMENT
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയ ചോദ്യാവലി (ETV Bharat)

മഞ്ചേശ്വരം, കുമ്പള, കാസർകോട് എന്നീ മൂന്ന് ഉപജില്ലകളിലെയും സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് അസോസിയേഷൻ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകർ ചേർന്നാണ് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയത്. സംഭവം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡിഡിഇ അറിയിച്ചു. ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവും അതിലെ ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ എഇഒ മാരോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്‌ടർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. കാസർകോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം എഇഒമാർ അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് നിർദേശം.

വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ആഗസ്റ്റ് 6 ന് കാസർ​ഗോഡ്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപ ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഫ്രീഡം ക്വിസ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിസ് മത്സരം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിൻ്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയോ പ്രവർത്തന കലണ്ടറിൽ തീരുമാനിക്കാത്ത പരിപാടിയാണ്.

ഇത് പോലെ പ്രദേശികമായി അനൗദ്യോഗികമായി ചോദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് മത്സരം നടത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബും ആരെയും ചുമതലപ്പെട്ടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ദോഷൈകദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ ചോദ്യം തയ്യാറാക്കി മത്സരം നടത്തിയത് ആരെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടു പിടിച്ച്, അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

പ്രതിഷേധവുമായി എസ്എഫ്ഐ; സർക്കാർ സംഘപരിവാറിനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എസ്എഫ്ഐ രംഗത്തെത്തി. സംഘപരിവാറിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐ ആരോപിച്ചു. ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ ആസൂത്രകനെ സമര പോരാളിയായി അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നും സംഘടന വിമർശിച്ചു.

മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംഘവിരുദ്ധ നിലപാട് തട്ടിപ്പാണെന്നും എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എസ് സഞ്ജീവ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ലീഗിനുള്ളത് കച്ചവടവും അധികാര ആർത്തിയും മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

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SFI PROTESTS
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