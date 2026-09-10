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കാസർകോട്ട് അനധികൃത മണൽവാരലിനിടെ പൊലീസിനെ കണ്ട് പുഴയിൽ ചാടിയ യുവാവ് മരിച്ചു

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പുഴകളിൽനിന്നും അഴിമുഖങ്ങളിൽനിന്നും അനധികൃതമായ രീതിയിൽ മണൽവാരൽ വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു

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Representative Image (PTI)
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By PTI

Published : September 10, 2026 at 1:17 PM IST

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കാസർകോട്: അരിക്കാടിയിൽ അനധികൃതമായി മണൽവാരുന്നതിനിടെ പൊലീസിനെ കണ്ട് ഭയന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടിയ യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം രണ്ടു ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തി. ബംബ്രാണ അരിപ്പാടി കടവത്ത് വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം (35) ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് മൃതദേഹം പുഴയിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്.

പൊലീസിനെ കണ്ട് ഇയാൾ ചാടിയ അതേ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുനിന്നു തന്നെയാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. അരിക്കാടിയിലെ കുമ്പള പുഴയിൽ ഇബ്രാഹിമും മറ്റ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അനധികൃതമായി മണൽ വാരുന്നതിനിടെ പൊലീസിൻ്റെ രാത്രികാല പട്രോളിങ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് തങ്ങളെ പിടികൂടാൻ എത്തിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സംഘം രക്ഷപ്പെടാനായി കുമ്പള പുഴയിലേക്ക് എടുത്തുചാടി.

രക്ഷാപ്രവർത്തനവും തിരച്ചിലും
പുഴയിൽ ചാടിയ മൂന്നു പേരിൽ രണ്ടുപേർ നീന്തി സുരക്ഷിതമായി കരയ്‌ക്കെത്തി. എന്നാൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം പുഴയിൽ താണുപോവുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെത്തുടർന്നും കുമ്പള പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്കൂബ ഡൈവർമാരും ചേർന്ന് പുഴയോരങ്ങളിലും അഴിമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ചും വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇബ്രാഹിമിനെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഇബ്രാഹിം പുഴയിലേക്ക് ചാടിയ ഭാഗത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി മൃതദേഹം പൊങ്ങിവരികയായിരുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

പൊലീസ് നടപടികൾ
സംഭവത്തിൽ കുമ്പള പൊലീസ്, ആർ.ഡി.ഒ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി അടുത്തുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മണൽവാരൽ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ടുപേരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവർക്കെതിരെ അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.

കർശന പരിശോധന
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പുഴകളിൽനിന്നും അഴിമുഖങ്ങളിൽനിന്നും അനധികൃതമായ രീതിയിൽ മണൽവാരൽ വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുമ്പള, ഷിറിയ പുഴകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മണൽ മാഫിയ സജീവമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. രാത്രിയുടെ മറവിലാണ് സംഘം പ്രധാനമായും മണൽ കടത്തുന്നത്. ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിനായി റവന്യു വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായി പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് അരിക്കാടിയിലെ ദാരുണ സംഭവം.

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കുമ്പള പൊലീസ് നിലവിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. അനധികൃത മണൽവാരൽ കാരണം പുഴകളുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും തീരങ്ങൾ ഇടിയുന്നതായും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി സംഘങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിനുപുറമെ, നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ പുഴയോരങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പുഴയോരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും തീരുമാനം.

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KASARAGOD SAND MINING
ARIKADY KUMBLA RIVER
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KASARAGOD ILLEGAL SAND MINING
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