ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ വനിതാ പൊലീസുകാർ; മനം കവർന്ന് കാസർകോടിൻ്റെ പെൺകരുത്ത്
തിരക്കിട്ട ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിലും മൂന്നാഴ്ചത്തെ കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേശീയ കായിക വേദിയിൽ ഗുജറാത്തി നൃത്തവിസ്മയം തീർത്ത കാസർകോട്ടെ 13 വനിതാ പൊലീസുകാർ
കാസർകോട്: ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ലാത്തിയെയും വയർലെസ് സെറ്റിനെയും തൽക്കാലം വിശ്രമിക്കാൻ വിട്ട്, അവർ ചിലങ്ക കെട്ടി. കാസർകോട്ടെ ആ വനിതാ പൊലീസുകാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ വേദിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത് തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലെ കാർക്കശ്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് താളബദ്ധമായ ഗുജറാത്തി ചുവടുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു. യൂണിഫോമിനുള്ളിലെ കലാഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ പിറന്നത് ഒരു അപൂർവ നൃത്തവിരുന്ന്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ പോലീസ് വോളിബോൾ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിലാണ് കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാസർകോട്ടെ വനിതാ പൊലീസുകാർ 'ഗുജറാത്തി ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ്' അവതരിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് കായിക താരങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ വേറിട്ട കലാപ്രകടനം.
ക്രമസമാധാന പാലനവും ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടികളും കഴിഞ്ഞുള്ള ഒഴിവുസമയങ്ങളിലായിരുന്നു നൃത്ത പരിശീലനം. വെറും മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ നൃത്തരൂപം പഠിച്ചെടുത്തതെന്നു നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച എം വി റജുല പറഞ്ഞു. സഹപ്രവർത്തകരുടെ വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 13 പേരാണ് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവരും മത്സരിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി വി വിജയ് ഭരത് റെഡി, അഡീഷനൽ എസ്പി സി എം ദേവദാസൻ എന്നിവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് വനിതാ പൊലീസുകാരുടെ ഇത്തരമൊരു കലാപ്രകടനം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കലാകാരികളായ പത്ത് വനിതാ പൊലീസുകാരെയും ജില്ലാ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ക്ലറിക്കൽ ജീവനക്കാരെയുമാണ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രജീഷ് കർമ, ജിനീഷ എന്നിവരായിരുന്നു പരിശീലകർ.
എഎസ്ഐമാരായ എ സീമ (അമ്പലത്തറ), എ. ഹേമലത (നീലേശ്വരം), ടി വി ഷീബ (വിദ്യാനഗർ) എന്നിവരും സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ പി വി ഗീത (കുമ്പള), എം സ്മിത (എസ്എംഎസ്) എന്നിവരും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ എ ജയശ്രീ (മേൽപറമ്പ്), സുചിത്ര (എസ്എംഎസ്), കെ അനില (വെള്ളരിക്കുണ്ട്), ടി കെ. രമ്യത, അശ്വനിരാജ് (വനിതാ സ്റ്റേഷൻ) എന്നിവരുമാണ് നൃത്തം ചെയ്തത്. കൂടാതെ ഓഫീസിലെ ക്ലറിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എൻ ബീന, ടി സവിത, എം വി റജുല എന്നിവരും ഈ 13 അംഗ സംഘത്തിൽ അണിനിരന്നു.
യൂണിഫോമിലെ ഗൗരവം വിട്ട് വർണാഭമായ ഗുജറാത്തി വേഷമണിഞ്ഞ് ഇവർ ചുവടുവെച്ചപ്പോൾ അത് ദേശീയ കായിക മേളയുടെ സമാപനത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടി. കേരള പൊലീസിൻ്റെ കലാപരമായ മികവിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായി മാറി ഈ പ്രകടനം.