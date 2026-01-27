ETV Bharat / state

കണ്ണൂരിൽ തീരുന്ന 'അതിവേഗം'; കാസർകോടിന്‍റെ യാത്രാസ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി, വരുന്നു ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം

നേരത്തെ വന്ദേ ഭാരത് പ്രഖ്യാപിച്ച വേളയിലും കണ്ണൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ വന്ദേ ഭാരത് കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടി.

KASARAGOD HIGH SPEED RAIL RAILWAYS TRAIN
HIGH SPEED RAIL (Representative Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 4:50 PM IST

കാസർകോട്: തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അതിവേഗ ട്രെയിൻ കണ്ണൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാസർകോട്ടുകാരുടെ അതിവേഗ സ്വപ്നം കൂടിയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് അതിവേഗ ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ കണ്ണൂരിലെത്തിയാൽ, പിന്നീട് കാസർകോട്ടേക്ക് പോകാൻ മറ്റു ട്രെയിനുകളെയോ ബസുകളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കാസർകോട്ടെ യാത്രക്കാർക്ക് സമയലാഭം ഉണ്ടാക്കില്ല. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് ട്രെയിനിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മുതൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ വരെ സമയം എടുക്കും, ബസിലാണെങ്കിൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും.

നേരത്തെ വന്ദേ ഭാരത് പ്രഖ്യാപിച്ച വേളയിലും കണ്ണൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ വന്ദേ ഭാരത് കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടി. പിന്നീട് മറ്റൊരു വന്ദേ ഭാരത് മംഗളുരുവിലേക്കും നീട്ടി. സമാനമായ രീതിയിൽ അതിവേഗ പാതയും കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ.

അതിവേഗ പാത കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കാസർകോട് എം.പിയും എം.എൽ.എമാരും അറിയിച്ചു. നാളെ പാർലമെന്റ് യോഗം ചേരുമ്പോൾ റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുമെന്ന് കാസർകോട് എം.പി രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ തുടർച്ചയായി ജില്ലയെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാസർകോട് എം.പി രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ (ETV Bharat)

ആലപ്പുഴ-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം-ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ നിലവിൽ കണ്ണൂർ വരെ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇവ കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. കാസർകോടിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഡി.പി.ആർ. (DPR) തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കുമ്പളയിൽ ഹാൾട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ പാത കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇ. ശ്രീധരനെ കണ്ട് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമെന്നും രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്തെയും കണ്ണൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാകും അതിവേഗ റെയിൽപ്പാത നിർമ്മിക്കുക. ഇതുവരെ തീവണ്ടി ഗതാഗതം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും പദ്ധതിക്കുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളെയും പാത ബന്ധിപ്പിക്കും. ആകെ 22 സ്റ്റേഷനുകളാണുണ്ടാവുക. ഒൻപതു മാസത്തിനകം ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കും. 70 ശതമാനത്തോളം സ്ഥലത്തും തൂണുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയായിരിക്കും പാത.

തിരുവനന്തപുരം-കണ്ണൂർ 430 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 3.15 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താനാകും. പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്ററും ശരാശരി വേഗം 135 കിലോമീറ്ററുമാണ്. 20 മുതൽ 25 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ടാകും. ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എ.സി. ചെയർകാറിനേക്കാൾ ഒന്നര ഇരട്ടിയായിരിക്കും യാത്രാനിരക്ക്.

ഓരോ അഞ്ചുമിനിറ്റിലും ട്രെയിൻ

തിരുവനന്തപുരം-കണ്ണൂർ അർധ അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതയിൽ ഓരോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലും ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എട്ട് കോച്ചുകളാണുണ്ടാവുക, ഇത് 16 വരെ വർധിപ്പിക്കാം. ഡൽഹിയിലെ റാപ്പിഡ് റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് (RRTS) സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. എട്ട് കോച്ചുകളിൽ 560 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും. ഭാവിയിൽ കാസർകോട്, മംഗളൂരു, മുംബൈ വരെ പാത നീട്ടാൻ കഴിയും. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂറുമാണ് യാത്രാസമയം. ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 200 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ:

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ

തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്

വർക്കല

കൊല്ലം

കൊട്ടാരക്കര

അടൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

കോട്ടയം

വൈക്കം

എറണാകുളം (പാലാരിവട്ടം പാലത്തിനടുത്ത്)

ആലുവ

നെടുമ്പാശ്ശേരി

തൃശ്ശൂർ

കുന്നംകുളം

എടപ്പാൾ

തിരൂർ

കരിപ്പൂർ

കോഴിക്കോട്

കൊയിലാണ്ടി

വടകര

തലശ്ശേരി

കണ്ണൂർ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

