പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരന്റെ പേരിൽ യുവതിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുത്ത സംഭവം; എസ്ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റി
Published : December 16, 2025 at 10:17 AM IST
കാസർകോട്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചെന്ന പേരിൽ യുവതിക്കെതിരെ അന്യായമായി കേസെടുത്ത സംഭവത്തിൽ വിദ്യാനഗർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ (എസ്.ഐ) അനൂപിനെതിരെ നടപടി. വീഴ്ച വരുത്തിയ എസ്.ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി തീരുമാനിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
മേനങ്കോട് സ്വദേശിനിയായ മാജിദക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കേസ്. എന്നാൽ, സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചില്ലെന്നും മാജിദയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാതെയാണ് പൊലീസ് തിടുക്കത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
കാസർകോട് ചെർക്കളയിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരനെ പിന്നിലിരുത്തി മാജിദയാണ് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചത്. ഇതിന്റെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. ചെർക്കളയിലെ ഒരിടത്ത് സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയ ശേഷം മാജിദയും സഹോദരനും സമീപത്തേക്ക് നടന്നുപോകുന്നതും ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്.
തുടർന്ന്, സഹോദരൻ മാത്രം തിരികെ വന്ന് സ്കൂട്ടറിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അതുവഴി വന്ന പൊലീസ് വാഹനം നിർത്തിയത്. ഈ സമയത്താണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാൾ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയായ മാജിദക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
സഹോദരനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷമാണ് മാജിദയെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റാരെയെങ്കിലും വിളിക്കാനായി സഹോദരനെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഫോൺ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്നു. തന്നോടും സഹോദരനാണ് വണ്ടിയോടിച്ചത് എന്ന തരത്തിലാണ് പൊലീസുകാർ സംസാരിച്ചതെന്നും മാജിദ അന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
"ഞാനാണ് വണ്ടിയോടിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസുകാർ വാദിച്ചത്. പക്ഷേ സഹോദരിയാണ് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് സഹോദരിയെ വിളിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സഹോദരൻ പറഞ്ഞത്.
പൊലീസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആർ. തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം മാജിദ കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡിക്ക് പരാതി നൽകി. പരാതിയെ തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിർദേശം നൽകി. കാസർകോട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
എസ്.ഐ. അനൂപിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥലംമാറ്റ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കേസിൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എഫ്.ഐ.ആർ. റദ്ദാക്കിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
