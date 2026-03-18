സുഹൃത്തിനായി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയെഴുതി ഇരുപതുകാരൻ; കാസർകോട് ആൾമാറാട്ടത്തിന് കേസ്
കുമ്പള മൊഗ്രാൽ സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇതേ സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എസ്എസ്എൽസി വിദ്യാർഥിയും പിടിയിലായി.
Published : March 18, 2026 at 11:19 AM IST
കാസർകോട്: കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കുമ്പളയ്ക്കടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊഗ്രാൽ ഗവൺമെൻ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ വൻ ആൾമാറാട്ടം കണ്ടെത്തി. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിക്കായി പരീക്ഷയെഴുതാൻ എത്തിയത് ഇരുപതുകാരനായ യുവാവാണ്. സംഭവത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് മുക്താർ എന്ന യുവാവിനെതിരെയും യഥാർഥ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിക്കെതിരെയും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കുമ്പള പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 16ന് നടന്ന പ്ലസ് ടു കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് ആൾമാറാട്ടം അരങ്ങേറിയത്. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാനിരുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ തോന്നിയ സംശയമാണ് വൻ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായത്. പരീക്ഷയെഴുതാൻ എത്തിയ മുഹമ്മദ് മുക്താറും വിദ്യാർഥിയും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രൂപസാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തന്നെ തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിദ്യാർഥിയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ വീണ്ടും സംശയം തോന്നിയതോടെ അധ്യാപകർ കൂടുതൽ വിശദമായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തയാറാവുകയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിലാണ് ഹാൾടിക്കറ്റിലെ ഫോട്ടോയിലുള്ള യഥാർഥ വിദ്യാർഥിയല്ല പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് തട്ടിപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ സ്കൂൾ അധികൃതർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ കുമ്പള പൊലീസ് കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കേസിലുൾപ്പെട്ട ഇരുപതുകാരനായ മുഹമ്മദ് മുക്താറും യഥാർഥ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയും തമ്മിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൾമാറാട്ടത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി ഇരുവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണോ അതോ ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനയിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിലും കോപ്പിയടി ശ്രമം
ആൾമാറാട്ടം നടന്ന ഇതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിവരവും ഇതിനോടൊപ്പം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമലംഘനം നടന്നത്. പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപികയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് ഈ കോപ്പിയടി ശ്രമം പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചത്.
പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ ശരീരഭാഷയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംശയം തോന്നിയ അധ്യാപിക പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അധ്യാപിക നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പരിശോധനയിൽ വിദ്യാർഥിയിൽ നിന്നും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സംശയം മാറാതിരുന്ന അധ്യാപിക വീണ്ടും കൂടുതൽ വിശദമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദ്യാർഥി അതിവിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണ്ടെടുത്തത്.
അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കേണ്ട കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരേസമയം പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ആൾമാറാട്ടവും എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോപ്പിയടിയും നടന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അധികൃതരും വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.
