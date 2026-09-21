കണ്ണീർമഴയിലും കനിവിൻ്റെ വെളിച്ചം; മരുന്നിന് കാത്തു നില്ക്കാതെ മറിയം സിൻവ വിടവാങ്ങി, മരുന്ന് തുണയായത് നാലു ജീവനുകൾക്ക്
മറിയം സിൻവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വാങ്ങിയ 21,000 രൂപയുടെ മരുന്നാണ് കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഓങ്കോളജിവിഭാഗത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത്.
Published : September 21, 2026 at 3:59 PM IST
കാസർകോട്: ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ വാങ്ങിയ മരുന്നിന് കാത്തു നില്ക്കാതെ രണ്ടര വയസുകാരി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. മകളുടെ ജീവന് ഉപകരിക്കാത്ത മരുന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് കരുതി മാതാപിതാക്കൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈമാറിയ മരുന്ന് നാലുപേർക്ക് ആശ്വാസമായി എന്നറിഞ്ഞ് നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന വേദനക്കിടയിലും അവര് അല്പം ആശ്വസിച്ചു.
കാഞ്ഞങ്ങാട് അതിഞ്ഞാലിലെ അബ്ദുൾ സലാം മാട്ടുമ്മലും ഭാര്യ വടക്കേപ്പുറം സമീനയുമാണ് മകൾ മറിയം സിൻവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വാങ്ങിയ 21,000 രൂപയുടെ മരുന്നാണ് കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഓങ്കോളജി വിഭാഗത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത്. തലച്ചോറിൽ ട്യൂമർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മറിയം സെപ്റ്റംബർ എഴിനാണ് മരിച്ചത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിന് ശേഷമാണ് മരുന്ന് ഓങ്കോളജി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയത്.
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കണ്ണിലെ അസ്വാഭാവികത
രണ്ടാം പിറന്നാളിന് ശേഷമാണ് മറിയയുടെ കണ്ണിനു അസ്വാഭാവികത ഉള്ളതായി രക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ട്യൂമർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മംഗളൂരു ഇന്ത്യാന ആശുപത്രി, മാംഗ്ലൂർ നഴ്സിങ് ഹോം, യെനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ആറുമാസത്തിലേറെ നീണ്ട ചികിത്സ നടത്തി. ആറുമാസം നീണ്ട ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 6 ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും വീണ്ടും നില വഷളായി.
ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തും മുന്നേ മരിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അർബുദ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച തടയാൻ കുത്തിവെക്കുന്ന മരുന്ന് ഡോക്റുടെ നിർദേശ പ്രകാരം എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും പ്രായവും കണക്കിലെടുത്തു കുത്തിവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് ഉപയോഗ ശൂന്യമാകും എന്ന് തിരിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ മരുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ഏല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
നഗരസഭാ അധ്യക്ഷനും ഒപ്പം നിന്നു
കാസർകോട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷാഹിന സലീമിൻ്റെ ഇടപെടലോടെയാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നെത്തിച്ചത്. മരുന്ന് തിരികെയെടുക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നെത്തിയ കുട്ടിയുടെ മാതൃസഹോദരനാണ് ഇന്ത്യാന ആശുപത്രിയിൽ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ട ചെയർപേഴ്സണോട് വിവരം പറഞ്ഞത്.
പ്രത്യേകം ശീതികരിച്ച സംവിധാനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്ന് അതിഞ്ഞാലിലെ ഇഖ്റാ ഫാർമസിയിലെത്തിച്ചു. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഓങ്കോളജിവിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ചെയർപേഴ്സൺ മുൻകൈയെടുത്ത് രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മത പ്രകാരം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ മെഹറുന്നിസ ഹമീദ്, ജാഫർ കമാൽ, കൗൺസിലർ രാമകൃഷ്ണ ഹൊള്ള, ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. വി. ജിതേഷ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി.
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