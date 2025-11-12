ETV Bharat / state

'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്' സിനിമയിലെ ജഡ്‌ജി മെമ്പറാണ്: കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് നാട്ടുകാർ നൽകുന്നത് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക്

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കാസർകോട്ടെ തടിയൻകൊവ്വൽ-നടക്കാവ് ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പറാണ്. തുടർച്ചയായി 10 വർഷം ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 3:24 PM IST

കാസർകോട്: ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസുമായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വീടുകളിലെത്തിയാൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുക, "ദേ സിനിമാ നടൻ വന്നു" എന്നാകും. ആ വിളി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷിന് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി മെമ്പറെ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷത്തിന് കുറവില്ല. സിനിമാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തൻ്റെ ജനങ്ങളെ കൈവിടാതെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാസർകോട് തടിയൻകൊവ്വൽ-നടക്കാവ് ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പറായ അദ്ദേഹത്തിന് വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കാണ് നൽകുന്നത്.

സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും

ഇക്കൊല്ലം മത്സരരംഗത്തില്ലെങ്കിലും, ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാട്ടിൽ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായി താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2022-ൽ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളിൻ്റെ 'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്' എന്ന കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചിത്രത്തിൽ ന്യായധിപനായി വേഷമിട്ടത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്. സിനിമയിലെ ജഡ്ജിന് വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചപ്പോഴും, തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ് കൈവിട്ടില്ല.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

സിനിമയാണോ രാഷ്ട്രീയമാണോ വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഷിൻ്റെ മുഖമൊന്നു വാടും, എന്നിട്ട് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ പറയും: "എനിക്ക് രണ്ടും വലുതാണ്". ഷൂട്ടിങ് സെറ്റുകൾക്കിടയിലും വാർഡിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം ഇടപെട്ടും അദ്ദേഹം വാർഡിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. ഈ കാലയളവിൽ സിനിമാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ സഹായിച്ച പഞ്ചായത്തിലെ ഒരുപാട് പേരെ മാഷ് സ്നേഹത്തോടെയും കടപ്പാടോടെയും ഓർക്കുന്നു.

പത്ത് വർഷം ജനപ്രതിനിധി

ഇനി മത്സരരംഗത്തേക്കുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് "നോ" എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ കരാർ ഉറപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കാനുണ്ട്. പാർട്ടി ഇനി മത്സരിക്കാൻ പറയില്ലെന്നു തന്നെയാണ് ജനപ്രതിനിധിയായ ഈ സിനിമാക്കാരൻ്റെ വിശ്വാസം. 10 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ചത്. 2015-ൽ തടിയൻ കൊവ്വൽ വാർഡ് എട്ടിലും, 2020-ൽ തടിയൻകൊവ്വൽ-നടക്കാവ് വാർഡ് ഒൻപതിലും മത്സരിക്കാനാണ് സിപിഎം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപിച്ചത്; രണ്ടു തവണയും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു.

വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയതും, കൃഷി, ശുചീകരണം എന്നിവയിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതും നേട്ടമായി. വയോജനങ്ങൾക്ക് കർക്കിടക മാസത്തിൽ കൊട്ടൻ ചുക്കാദി തൈലം നിർമിച്ച് വിതരണം ചെയ്തതിന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. വാർഡ് സമിതി, കുടുംബശ്രീ, ആശ പ്രവർത്തകർ, ഹരിത കർമ സേന എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് വാർഡിനെ മികച്ചതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

'പെണ്ണ് കേസ്', 'ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ', 'പെരുങ്കളിയാട്ടം' എന്നിവയാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ പുതിയ സിനിമകൾ.

