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ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' മറവിൽ മരണപ്പാച്ചിൽ; കാസർകോട്ട് പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് റേസിങ് സംഘം

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ചിത്രമുള്ള സി.ആർ സെവൻ സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ച കാറുകളാണ് അപകടകരമായ ഈ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്.

Operation Toofan Bekal police car racing Kerala Kasaragod school
പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 12:20 PM IST

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കാസർകോട്: പള്ളിക്കര ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വിദ്യാർഥികൾ മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ കാർ റേസിങ് നടത്തിയ സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടി. റേസിങ് തടയാൻ ശ്രമിച്ച ബേക്കൽ പ്രൊബേഷൻ എസ്.ഐ പ്രിൻസ് ജോണിനെ സംഘം ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആറ് ആഡംബര കാറുകൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ മറവിൽ അഭ്യാസം
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' എന്ന പേരിലുള്ള പരിപാടിയുടെ പ്രചാരണത്തിനെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ കാറുകളുമായി സ്‌കൂൾ മൈതാനത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയത്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം പ്രകടമാക്കുന്നതിനായി പ്രശസ്‌ത താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ചിത്രമുള്ള സി.ആർ സെവൻ സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ച കാറുകളാണ് അപകടകരമായ ഈ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്.

പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

സ്‌കൂൾ വിട്ട സമയമായതിനാൽ ഗ്രൗണ്ടിലും പരിസരത്തും കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നെത്തിയ സംഘം യാതൊരു അനുമതിയുമില്ലാതെയാണ് മൈതാനത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറിയത്. അമിതവേഗത്തിൽ കാറുകൾ പായുന്നത് കണ്ട് ഭയന്ന അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരുമാണ് ഉടൻ തന്നെ ബേക്കൽ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ അതിരുകടന്ന അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

പൊലീസിനുനേരെ ആക്രമണം
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പ്രൊബേഷൻ എസ്.ഐ പ്രിൻസ് ജോൺ റേസിങ് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ സംഘം പൊലീസുകാരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. മർദനമേറ്റ എസ്.ഐയെ ഉടൻ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആശുപത്രി വിട്ടു. എസ്.ഐയെ കൂടാതെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പൊലീസുകാരായ കൃഷ്ണനുണ്ണി, അർജുൻ എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ കർശന പരിശോധനയിലാണ് റേസിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആറ് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ബേക്കൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

കർശന നടപടിയുമായി പൊലീസ്
ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിച്ച് കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിനും, പൊതുസ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചതിനും പ്രതികൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അഞ്ചുപേർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും സ്‌കൂൾ പരിസരത്തെ സി.സി.ടി.വി കാമറ ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമം കൈയിലെടുത്ത അക്രമികൾ ഉടൻ തന്നെ പിടിയിലാകുമെന്ന് ബേക്കൽ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ ഈ മരണപ്പാച്ചിൽ. നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുമാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

OPERATION TOOFAN
BEKAL POLICE
CAR RACING KERALA
KASARAGOD SCHOOL
KASARAGOD CAR RACING CASE

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