കളിക്കളവും വരണം മെസിയും വരണം... കളിക്കളം ഒരുക്കാൻ മത്സ്യ വിൽപന നടത്തിയും ആക്രി പെറുക്കിയും ഒരു നാട്
"നാടിനൊരു കളിക്കളം നാളേക്ക് വേണ്ടി" എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിയാണ് നാട്ടുകാര് ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയത്. 30 സെൻ്റ് സ്ഥലം 15 ലക്ഷം രൂപ വിലക്കു വാങ്ങിയാണ് കളിക്കളം എന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നം ഒരു ജനത നിറവേറ്റുന്നത്.
Published : October 23, 2025 at 4:03 PM IST
കാസർകോട്: നേരം ഇരുട്ടിയിട്ടും കളിച്ച് മടുക്കാത്തൊരു ബാല്യം, മക്കളെ കാത്ത് ഒരു വടിയുമായി നില്ക്കുന്ന അമ്മ... ക്രിക്കറ്റും, ഫുട്ബോളും, ഏറുപന്തും, കുട്ടിയും കോലും അങ്ങനെയങ്ങനെ പഴയ ഓര്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു വസന്ത കാലം. സൗഹൃദത്തോടെ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചുവളർന്നിരുന്ന ആ ബാല്യത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്നേ മാഞ്ഞുപോയി.
സിറ്റി ലൈഫിലേക്കും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിലേക്കും സോഷ്യല് മീഡിയകളിലേക്കും വഴിമാറിയപ്പോള് നാട്ടിൻപുറത്തെ ആ കളിക്കളവും പഴയ നല്ല ഓര്മകളും അന്യമായിരിക്കുന്നു. കളിച്ചു വളരേണ്ട സമയം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിലും കുട്ടികള് ചുരുണ്ടു കഴിയുന്നു. മാതാപിതാക്കളാണെങ്കില് കുട്ടികളെ ട്യൂഷന് വിടുന്ന തിരക്കിലാണ്.
ചിലര് വീട് വിട്ട് കളിക്കളം തേടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും നിരാശയാണ് ഫലം. വികസനത്തിൻ്റെയും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിടങ്ങള് പടുത്തുയര്ത്തുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയ കാലഘട്ടം ടർഫുകളിലേക്കും മറ്റും വഴി മാറി, എന്നാല് ഇത്തരം ഇടങ്ങളില് ഫീസ് നല്കണമെന്നത് സാധാരണക്കാരെയും കുട്ടികളെയും സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്.
ഇവിടെയാണ് മാറ്റത്തിൻ്റെ വഴി തെളിയിച്ച് സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയായി കാസര്കോട്ടെ ഒരു ജനത എത്തുന്നത്. കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കളമെന്ന സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് ഇവര്. കുണ്ടൂർ, മുക്കട പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം നിന്ന് നല്ലൊരു നാളെയെ സമ്മാനിക്കുന്നത്.
നാലു മാസം മുമ്പായിരുന്നു കുണ്ടൂരിലെ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പരാതിയുമായി എത്തുന്നത്. ഇവിടെ അമ്പലമുണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, സ്കൂളും വായനശാലകളുമുണ്ട് കളിക്കളം മാത്രമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു കളിക്കളം വേണം. കുട്ടികളുടെ പരാതി ചവറു കൊട്ടയിൽ വീണില്ല, നാട്ടുകാര് ഒന്നടങ്കം അവരെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്തു. കുട്ടികളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒരു കളിക്കളത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനായുള്ള പണം ശേഖരിക്കുക എന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. കളിക്കളം വന്നാൽ കുണ്ടൂർ, മുക്കട പ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിച്ചു വളരാം. സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇതിനായി മാത്രം 12 ലക്ഷം രൂപ സ്വരൂപിക്കണം. അങ്ങനെ 15 ലക്ഷം എന്ന ചെലവ് മുന്നിൽ കണ്ട് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ മീൻ വില്പന മുതല് ബിരിയാണി ചലഞ്ച് വരെ
കുണ്ടൂരിൽ നിർമിക്കുന്ന കളിക്കളത്തിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളാണ് സംഘാടക സമിതി സ്വീകരിച്ചത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മത്സ്യ വില്പനയും അവർ നടത്തി. ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാലിച്ചാമരത്ത് നടത്തിയ മത്സ്യ വില്പന വൻ വിജയമായി. കളിക്കളത്തിനു വേണ്ടി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മടക്കര ഹാർബറിൽ നിന്ന് 100 രൂപ കുറച്ചാണ് മത്സ്യം ലഭിച്ചതെന്നു രക്ഷാധികാരി ചന്ദ്രൻ മുക്കട ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇത് കൂടാതെ വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്ക ചിപ്സ് നിർമാണം, യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം, ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിരിയാണി ചലഞ്ച്, തേജസ്വിനിപ്പുഴയുടെ കരയിൽ മുക്കട പാലത്തിനു സമീപം ഫുഡ് പോയിൻ്റ് എന്നിവ ഇതിനോടകം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി അച്ചാർ വിൽപ്പനയും മറ്റു പരിപാടികളും നടത്താനൊരുങ്ങുയാണെന്നും ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
കളിക്കളം ഒരുങ്ങുന്നത് 30 സെൻ്റില്
"നാടിനൊരു കളിക്കളം നാളേക്ക് വേണ്ടി" എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും 30 സെൻ്റ് സ്ഥലം 15 ലക്ഷം രൂപ വിലക്കു വാങ്ങിയാണ് കളിക്കളം നിർമിക്കുക. ജനുവരി 31ന് കളിസ്ഥലം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് നാടിന് സമർപ്പിക്കും. നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയ പിന്തുണയും സഹായവുമാണ് ഇതിനായി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം തട്ടുകടയുടെ പരിസരത്ത് നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും. കൈകൊട്ടിക്കളി, കമ്പവലി മത്സരം, ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം, ഏകാങ്ക നാടകം, സെൽഫിയെടുക്കല് മത്സരം എന്നിവയെല്ലാം കാണാൻ നാട് ഒന്നാകെ ഒത്തുചേരും. ആക്രി പെറുക്കിയും ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകം 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനായി സംഭാവനയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളികളെയും കളിക്കളങ്ങളെയും, കുട്ടികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ പിന്തുണയുമായി ഇനിയും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. കളിക്കളവും വരണം മെസിയും വരണം എന്ന് ഇവര് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.
കളിക്കളവും കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയും
കളിസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഓടാനും ചാടാനും കളിക്കാനും നടക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർണായകമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശത്തും അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിലും താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അവരെ ആരോഗ്യകരമായി ഇരുത്തുന്നതിനും മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സ്കൂള് വിട്ടെത്തുന്ന കുട്ടികളെ ട്യൂഷന് വിടാതെ നിര്ബന്ധമായും അല്പനേരം കളിക്കാൻ വിടണമെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസത്തെ ഇത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളിസ്ഥലങ്ങളെ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമായി മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മത്സരാത്മകമായ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം കാരണം കുട്ടികൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അക്കാദമിക് സമ്മർദങ്ങളെ നേരിടുന്നു. സമ്മർദം ഒഴിവാക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും കളിസ്ഥലങ്ങൾ ഇടം നൽകുന്നു. ഇത് മികച്ച വൈകാരിക ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടിൽ കുട്ടികൾ കളിച്ച് വളരുമ്പോൾ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുകയും പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളിലെ സർഗാത്മകതയും ഭാവനയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലുപരി വ്യത്യസ്ഥ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം കളിസ്ഥലങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
