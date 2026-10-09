കാസർകോട് ദേശീയ പാതയിൽ നടുക്കുന്ന അപകടം; നാല് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു
ദേശീയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള സുരക്ഷാഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്
Published : October 9, 2026 at 9:35 AM IST
കാസർകോട്: ദേശീയ പാതയിൽ ഒരേ സമയം നാല് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ അപകടം. കാസർകോട് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ കല്ലങ്കൈയിൽ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ ഒൻപത്) പുലർച്ചെ 2.30നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ, ലോറി, ബസ്, ബൈക്ക് എന്നിവയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെങ്കിലും ആർക്കും ഗുരുതര പരിക്കില്ല.
നാല് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു
ദേശീയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള സുരക്ഷാഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. അപകടം നടന്നയുടനെ കാറിന് പിന്നാലെ വരികയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം ലഭിക്കാതെ കാറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. ഇതിന് പിന്നാലെ മൂകാംബികയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസും ലോറിയിൽ വന്നിടിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിൻ്റെ ചില്ലുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. ഈ സമയം ഇതുവഴി വന്ന ഇരുചക്രവാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ ചില്ലുകളിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ
നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘവും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കാസർകോട് അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിഡൻ്റ് റെസ്ക്യൂ ടെൻഡർ വാഹനം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. റോഡിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ചില്ലുകൾ വെള്ളം ചീറ്റിച്ച് വശങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്തു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസിൻ്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ തകർന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഏണി വച്ച് എമർജൻസി ഡോറിലൂടെയാണ് യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി താഴേക്കിറക്കിയത്. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും ഗുരുതര പരിക്കില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ദേശീയ പാതയിൽ അൽപ്പനേരം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് ഇടപെട്ട് വാഹനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി.
അപകടങ്ങൾ പതിവ്
അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലെ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർ സുകു വർഗീസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർമാരായ വൈശാഖ് എം എ, സിറാജുദ്ദീൻ പി സി, രമേശ്, പ്രണവ്, ഹരി കുമാർ, ഒ കെ പ്രജിത്, അനന്ദു ജെ, ഹോംഗാർഡുമാരായ രാജേന്ദ്രൻ എ, സുഭാഷ് സി വി എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു.
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മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിലുള്ള കല്ലങ്കൈ ദേശീയ പാതയിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ദേശീയ പാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാലും, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലുമാണ് ഈ മേഖലയിൽ അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമാക്കണമെന്നും, വേഗനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഹൈവേ പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
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