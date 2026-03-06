പ്രമോഷൻ സാധ്യത വെട്ടിക്കുറച്ചു; രാത്രി 8 മണിവരെ ജോലി ചെയ്ത് എംവിഡി ജീവനക്കാരുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം
ജോയിൻ്റ് ആർടിഒ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ വരുത്തിയ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഭേദഗതി അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണം. അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ തീരുമാനം.
Published : March 6, 2026 at 10:12 AM IST
കാസർകോട്: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ സാധ്യത വെട്ടിക്കുറച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ആർടിഒ ഓഫിസുകളിലെ ജീവനക്കാർ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിവരെ അധികസമയം ജോലി ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവും പ്രൊബേഷനും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്മെൻ്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വേറിട്ട സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കി നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ കാസർകോട് ആർടിഒ ഓഫിസിൽ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കുചേർന്നു.
മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ അവസരങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഭേദഗതിയെന്ന് ജീവനക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലാർക്കായി സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാരന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് പദവിയിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.
അതിനുശേഷമാണ് ജോയിൻ്റ് ആർടിഒ എന്ന ഗസറ്റഡ് പദവിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ രണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് (എംവിഐ) പ്രമോഷൻ നൽകുമ്പോൾ ഒരു സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിനും ജോയിൻ്റ് ആർടിഒ ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഒരു പരിധിവരെ തുല്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം എട്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ജോയിൻ്റ് ആർടിഒ ആയി പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുക എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എട്ടിന് ഒന്ന് എന്ന ഈ പുതിയ അനുപാതം വരുന്നതോടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജീവനക്കാരും തങ്ങളുടെ സർവീസ് കാലയളവിൽ ജോയിൻ്റ് ആർടിഒ പദവിയിൽ എത്താതെ തന്നെ വിരമിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാകും.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ആരോപിക്കുന്നത്. എഎംവിഐ, എംവിഐ തുടങ്ങിയ ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന് അനർഹമായ പരിഗണന നൽകുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫിസ് ജീവനക്കാർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് വിതരണം, നികുതി പിരിവ്, വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം, ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫിസ് ജോലികൾ തുടങ്ങി പൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സേവനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വിഭാഗം ജീവനക്കാരാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പുകളിലൊന്നായ ഇവിടെ ഓഫിസ് തലത്തിലുള്ള ഏകോപനം നിർവഹിക്കുന്ന ജീവനക്കാരോടാണ് പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ കടുത്ത അനീതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.
വേറിട്ട സമരരീതിയും മുന്നറിയിപ്പും
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങളെ യാതൊരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത വേറിട്ടൊരു സമരരീതിയാണ് ഇത്തവണ സ്വീകരിച്ചത്. സാധാരണ പണിമുടക്കുകളിലൂടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് അവസാനിക്കേണ്ട ഓഫിസ് സമയം കഴിഞ്ഞും രാത്രി എട്ടുമണിവരെ സീറ്റിലിരുന്ന് ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കിയാണ് ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ഈ സമരം ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുമ്പോഴും സർക്കാരിനോടും ജനങ്ങളോടുമുള്ള തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മറക്കാത്ത ഈ സമീപനം അധികാരികളുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ.
മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ ഭേദഗതി സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്മെൻ്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സവിത എ വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ആർടിഒ ഓഫിസുകളിലും ജീവനക്കാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. കാസർകോട് നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സവിത എ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമായ സുബ്രമണ്യൻ, വീണ ലക്ഷ്മി, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് നിക്കോളാസ്, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
