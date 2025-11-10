ETV Bharat / state

കാസർകോട് നഗരസഭ മതിലിലെ 'പച്ച' നിറത്തിനെതിരെ സിപിഎം; വ്യാജ വോട്ട് ആരോപണവുമായി കലക്‌ടർക്ക് പരാതി

ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ അവരുടെ പതാകയുടെ നിറങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ

Kasaragod Municipality Green Paint Controversy
പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ചതിനെതിരെ സിപിഎം നടത്തിയ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന കാസർകോട് നഗരസഭയുടെ മതിലുകൾക്ക് പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ച നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം രംഗത്ത്. പച്ച പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ ഇത് പാകിസ്താൻ അല്ലെന്ന് സിപിഎം കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് ഹനീഫ തുറന്നടിച്ചു. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ അവരുടെ പതാകയുടെ നിറങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നഗരസഭയിലേക്ക് വ്യാജ വോട്ട് ചേർത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് നീക്കത്തിനെതിരെ സിപിഎം നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹനീഫ. 'സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും പഞ്ചായത്തുകളും നിരവധിയുണ്ട്. നമ്മൾ ചുവന്ന പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ? നാളെ ആർഎസ്എസ് കാവി പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലോ? കാസർകോട് ലീഗിൻ്റെ കളിയുടെ ഭാഗമാണ് പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ചതെന്നും' അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിറം നൽകുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിഷ്പക്ഷത ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

കാസർകോട് നഗരസഭ മതിലിലെ 'പച്ച' നിറത്തിനെതിരെ സിപിഎം (ETV Bharat)

വ്യാജ വോട്ട് വിവാദം: ലീഗിനെതിരെ കലക്ടർക്ക് സിപിഎം പരാതി

അതേസമയം, കാസർകോട് നഗരസഭയിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാരെ തിരുകിക്കയറ്റാൻ ലീഗ് ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് സിപിഎം കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വീണ്ടും വോട്ട് ചേർക്കാൻ നൽകിയ അവസരം മുതലെടുത്താണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം.

കാസർകോട് നഗരസഭയിലെ 22, 24 വാർഡുകളിലാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൂറിലധികം വോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ ഹിയറിങ്ങിന് ശേഷം തള്ളിയ അപേക്ഷകളാണ് ഇവയെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് മുമ്പ് അപേക്ഷകൾ തള്ളിയതെന്നും സിപിഎം പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നൽകിയ അപേക്ഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമ്മർദത്തിലാക്കി വരുതിയിലെത്തിക്കാനാണ് ലീഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നു.

Kasaragod Municipality Green Paint Controversy
കാസർകോട് നഗരസഭയുടെ മതില്‍ (ETV Bharat)

മറ്റ് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ രണ്ട് വാർഡുകളിൽ ഇത്രയേറെ അപേക്ഷകൾ വന്നതിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സിപിഎം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനധികൃതമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നൽകിയ അപേക്ഷകളും നീക്കംചെയ്യാൻ നൽകിയ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സിപിഎം കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

നഗരസഭ മതിലിലെ പെയിൻ്റ് വിവാദവും വോട്ട് ചേർക്കൽ വിവാദവും കാസർകോട്ടെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ്.

