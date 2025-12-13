ലീഗിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയായി കാസർകോട്, എൻഡിഎയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, എല്ഡിഎഫ് മൂന്നാമത്
Published : December 13, 2025 at 12:12 PM IST
കാസർകോട്: ലീഗിൻ്റെ ചിറകിലേറി കാസർകോട് നഗരസഭാ ഭരണം യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തി. 39 സീറ്റുകളിൽ 24 സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടി. ഇതിൽ 22 സീറ്റുകളും ലീഗിൻ്റേതാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 14 സീറ്റിൽ നിന്നും 12 ആയി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം എൽഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റിൽ നിന്നും 2 സീറ്റ് ആയി വർധിപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു. മറ്റുള്ളവ ഒന്ന്.
നഗരസഭാ രൂപീകരിച്ചതുമുതൽ രണ്ടു തവണ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായത്. രണ്ട് തവണയും ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. നിലവിൽ നഗരസഭയിലെ വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി ബിജെപിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ സീറ്റ് കുറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി ഇത്തവണ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കോട്ട കടക്കാൻ എൻഡിഎയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടം കുറഞ്ഞ നഗരസഭയിൽ ഇത്തവണ 25 സീറ്റുകളിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എൽഡിഎഫ് നടത്തിയത്. മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ എസ്ഡിപിഐയും രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഒന്ന്, 13, 30 വാർഡുകളിലാണ് ഇവർ ജനവിധി തേടിയത്. 37 സ്ഥാനാർഥികളുമായാണ് യുഡിഎഫ് നഗരഭരണം പിടിക്കാൻ രംഗത്ത് ഇറക്കിയത്. ഇതിൽ 24 സ്ഥാനാർഥികൾ ലീഗിൻ്റേത് ആയിരുന്നു.
2020ലെ ഫലം
2020-ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർകോട് നഗരസഭയിലും യുഡിഎഫാണ് വിജയിച്ചിരുന്നത്. ആകെ 38 വാർഡുകളുള്ള നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫ് 24 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്.
- യുഡിഎഫ്: 24 സീറ്റുകൾ
- എൻഡിഎ: 12 സീറ്റുകൾ
- എല്ഡിഎഫ്: ഒരു സീറ്റ്
- മറ്റുള്ളവർ (സ്വതന്ത്രർ ഉൾപ്പെടെ): 2 സീറ്റുകൾ
യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ വി.എം. മുനീർ നഗരസഭാ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 38 കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
ഇത്തവണ വീണ്ടും അധ്യക്ഷപദവി സ്ത്രീസംവരണം
1963-ൽ എം. രാമണ്ണറൈയും 1995-ൽ എസ്.ജെ. പ്രസാദുമായിരുന്നു നഗരസഭ ചെയർമാൻമാർ. കെ.എസ്. സുലൈമാൻ ഹാജി (1979-84), മുൻ എംപി ഹമീദലി ഷംനാട് (1988-93) ടി.ഇ. അബ്ദുള്ള 1994, 2000, 2010 എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതവണ ചെയർമാനായി. രണ്ടുതവണ അധ്യക്ഷ പദവി സ്ത്രീസംവരണമായിരുന്നു. 2005, 2015 വർഷങ്ങളിൽ ബീഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിമായിരുന്നു ഭരണസാരഥി. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ട് ചെയർമാൻമാരാണ് നഗരസഭയെ നയിച്ചത്. ആദ്യ ടേമിൽ വി.എം. മുനീറും അവസാന ടേമിൽ അബ്ബാസ് ബീഗവും ചെയർമാൻമാരായി. ഇത്തവണ വീണ്ടും അധ്യക്ഷപദവി സ്ത്രീസംവരണമാണ്.