കാസർകോട് മുളിയാറിൽ യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; സമീപത്തുനിന്ന് നാടൻ തോക്ക് കണ്ടെടുത്തു
വീടിന് ഏകദേശം 100 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്കൂട്ടറിൽനിന്ന് വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ (Muliyar Kattipallam Gunshot Death) സുഹൃത്തായ പി കെ മുഹമ്മദ് റമീസാണ് ഹൈദരലിയെ ആദ്യം കാണുന്നത്
Published : November 16, 2026 at 11:46 AM IST
കാസർകോട്: ആദൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മുളിയാർ കാട്ടിപ്പളത്ത് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മഞ്ഞക്കൽ കാട്ടിപ്പളം ഹൗസിൽ മൊയ്തുവിൻ്റെ മകൻ ഹൈദരലിയാണ് (27) മരിച്ചത്. യുവാവ് വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ആദൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സിഐ അനൂപ് പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 16) പുലർച്ചെ 12.30ഓടെയാണ് കാട്ടിപ്പളം ബോറിന് സമീപത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹൈദരലിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിന് ഏകദേശം 100 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്കൂട്ടറിൽനിന്ന് വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ സുഹൃത്തായ പി കെ മുഹമ്മദ് റമീസാണ് ഹൈദരലിയെ ആദ്യം കാണുന്നത്. തുടർന്ന് റമീസ് മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ അജീറിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അജീറിൻ്റെ കാറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് ഹൈദരലിയെ ഉടൻ ചെർക്കള പൊവ്വലിലെ സിഎം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അർധരാത്രിയിലുണ്ടായ ഈ ദാരുണ സംഭവം പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ നടുക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നാടൻ തോക്ക് കണ്ടെടുത്തു
മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ആദൂർ പൊലീസ് സംഘം ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും സംഭവസ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും നായാട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടൻ തോക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഐ അനൂപ് പറഞ്ഞു. തോക്ക് എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്നതും ഇതിന് ലൈസൻസുണ്ടോയെന്നതും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ഹൈദരലിയുടെ മുഖത്ത് വെടിയുണ്ട തുളച്ചുകയറിയതിൻ്റെ പാടുണ്ടെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. ആദ്യം വാഹനാപകടമാണെന്നാണ് സംശയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കവിൾഭാഗത്തായി വെടിയേറ്റ മുറിവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പ്രാഥമിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്കായി കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
സുഹൃത്തായ മുഹമ്മദ് റമീസ് (24) നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ വകുപ്പ് 194 പ്രകാരമാണ് കേസ്. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മരണത്തിനാണ് നിലവിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മരണകാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലൂടെയും മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് സിഐ അനൂപ് പറഞ്ഞു.
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ആദൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐ കെ ശരത്തിനാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല. കാസർകോട് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി പി നിതിൻ രാജ്, ബേക്കൽ ഡിവൈഎസ്പി കെ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാവിന് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടോയെന്നും തോക്കുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടിപൊട്ടിയതാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യുവാവിൻ്റെ ഫോൺ രേഖകളും പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് സംഘം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
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