മഞ്ചേശ്വരത്ത് അടച്ചിട്ട വീട്ടിനുള്ളിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; തല തകർത്ത നിലയിൽ മൃതദേഹം
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ഹൊസങ്കടി അംഗടിപ്പദവിലുള്ള കെ. നരസിംഹമൂർത്തി എന്നയാളുടെ പഴയ ഇരുനില വീട്ടിനുള്ളിലാണ് രമേശിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
Published : September 5, 2026 at 8:59 AM IST
കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസങ്കടിയിൽ കർണാടക സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ അടച്ചിട്ട പഴയ വീട്ടിനുള്ളിൽ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കർണാടക സ്വദേശിയായ രമേശ് (42) ആണ് അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ടുപേർ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.
അടുക്കളയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ഹൊസങ്കടി അംഗടിപ്പദവിലുള്ള കെ. നരസിംഹമൂർത്തി എന്നയാളുടെ പഴയ ഇരുനില വീട്ടിനുള്ളിലാണ് രമേശിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുക്കള ഭാഗത്താണ് തല പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തിരിച്ചെത്തിയ കൃഷ്ണപ്പ എന്ന തൊഴിലാളിയാണ് രമേശിനെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ ആദ്യം കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ നാട്ടുകാരെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മാരകായുധങ്ങളോ വലിയ കല്ലുകളോ ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം വികൃതമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുള്ള തർക്കമെന്ന് സംശയം
സംഭവസ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ പിടിവലി നടന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന. രമേശ് ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനല്ലെന്ന് മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം നടന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ടുപേർ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുനിന്നും പരിഭ്രാന്തരായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇവർ കർണാടകയിലെ മംഗളൂരു ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ അതിർത്തി കടക്കുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലും ഊടുവഴികളിലും രാത്രി മുതൽ തന്നെ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.
അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്
വിവരമറിഞ്ഞ് മഞ്ചേശ്വരം ഇൻസ്പെക്ടർ വിഷ്ണുപ്രസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവസമയത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും രമേശ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
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പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രതികൾ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പൊലീസ് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനാൽ കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ സഹായവും കേരള പൊലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്.
കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും പൊലീസ് വിശദമായ തിരച്ചിൽ നടത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ തന്നെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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