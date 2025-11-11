ETV Bharat / state

45 വർഷത്തെ ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യം: വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തി ബിജെപി; മധൂർ പിടിച്ചടക്കാൻ ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ

കേരളത്തിൽ ഇളകാത്ത ബിജെപിയുടെ ഉരുക്കു കോട്ടയാണ് മധൂർ. ഇത്തവണ കൂടി ഭരണം നിലനിർത്തിയാൽ രാജ്യത്ത് ചരിത്രമാകും മധൂർ പഞ്ചായത്ത്

മധൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 1:38 PM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മധൂർ പഞ്ചായത്ത്. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മധൂരിൽ കാവിക്കൊടി പാറുമെന്നത് പതിവാണ്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരം നിലനിർത്താനായാൽ, രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായി 45 വർഷം ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് എന്ന ചരിത്രപരമായ നേട്ടം മധൂർ സ്വന്തമാക്കും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ ജനവിധി ഉണ്ടായാൽ, പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ 50 വർഷം ഭരണം നിലനിർത്തുന്ന അപൂർവ നേട്ടത്തിനും മധൂർ അർഹമാകും. കേരളത്തിൽ ഇടത്-വലത് ശക്തികൾ പഞ്ചായത്തുകൾ പിടിച്ചടക്കുമ്പോഴും ബിജെപിയുടെ ഈറ്റില്ലമായ മധൂർ ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തവണ മധൂർ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് ബാലികേറാമലയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മധൂരിൽ ഇക്കുറി ചരിത്രം രചിക്കുമോ (ETV Bharat)

അഴിമതി ആരോപണവും ആഭ്യന്തര കലഹവും

രൂപീകരണം മുതൽ ബിജെപിക്ക് ഒപ്പം നിന്ന പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 13 അംഗങ്ങളാണ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. നാല് സീറ്റുകളിൽ എൽഡിഎഫും മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു. വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 20-ൽ നിന്ന് 24 ആയതും ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹവും തങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും. വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ആഭ്യന്തര കലാപവും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമാണ്, ഇത് ഭരണ മാറ്റത്തിന് വഴി ഒരുക്കുമെന്നാണ് എതിർ മുന്നണികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

അതേസമയം, ഇത്തവണയും ജനങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും ബിജെപി നേതാവുമായ മാധവൻ മാസ്റ്റർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാളും ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ ഇത്തവണ വിജയിക്കുമെന്നും, ജനകീയ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കാലം മാറിയെന്നും, ഇത്തവണ മധൂർ ഇടതിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും ആറാം വാർഡ് മെംബറും സിപിഎം നേതാവുമായ അബ്ദുൽ ജലീൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ജനങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ

മധൂർ, പട്ട്ള, ഷിരിബാഗിലു എന്നീ വില്ലേജുകൾ പൂർണമായും കുഡലു വില്ലേജ് ഭാഗികമായും ഉൾപ്പെടുന്ന 26.04 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് മധൂർ. മായിപ്പാടി മുതൽ ഷിരിബാഗിലു വരെ 20 വാർഡുകളാണ് പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 41,463 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 34,777 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 16,618 പുരുഷൻമാരും 18,158 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ബിജെപി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി

ബിജെപി ശക്തികേന്ദ്രമായാണ് മധൂർ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയാണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ഇടതുപക്ഷത്തിനും യുഡിഎഫിനും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായതും ബിജെപിയിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭരണം ലഭിച്ച ശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രിൻ്റ് എടുത്തതിലും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലും ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിഴൽ പോലെ കൂടെ നിന്നു. ഇത് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാകും എതിരാളികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക.

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപിണക്കം

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപിണക്കം മധൂർ പഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമാണെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ തന്നെ രംഗത്തുവരികയും അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ബിജെപി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. ഇത്തവണ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ ഭൂരിപക്ഷം വർധിപ്പിക്കാൻ ആകുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ കേരളോത്സവം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് ഭരണസമിതിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. എങ്കിലും ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലിടറി

രൂപീകരണം മുതൽ ബിജെപി മാത്രം ഭരിച്ച പഞ്ചായത്താണ് മധൂരെങ്കിലും 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലിടറി. ബിജെപിക്ക് 954 വോട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടായി, അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധൂരിൽ ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലുള്ള 7 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു നഗരസഭയിലും അടക്കം എല്ലായിടത്തും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ എൽഡിഎഫിന് വോട്ട് വർധനവുണ്ടായി.

ബിജെപി സ്വാധീനമേഖലയായ മധൂർ പഞ്ചായത്തിലും യുഡിഎഫ് ശക്തികേന്ദ്രമായ ചെങ്കളയിലും 1500-ൽ പരം വോട്ടിൻ്റെ വർധനവാണ് എൽഡിഎഫിനുണ്ടായത്. മണ്ഡലത്തിലാകെ ഏഴായിരത്തിനടുത്ത് വോട്ടുകൾ ഇടതുമുന്നണി അധികമായി നേടി.

വളരുന്ന ഗണപതി വിഗ്രഹം

പ്രശസ്തമായ ശ്രീ മദനന്തേശ്വര-സിദ്ധിവിനായകക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധൂരിലാണ്. ഇവിടത്തെ ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് ഈ രൂപം ഉയരത്തിൽ വലുതാകുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കന്നഡസ്ത്രീ ഇവിടത്തെ ഗണപതിനടയിൽ വന്നശേഷം 'ഉയരത്തിൽ വളരരുത്, വീതിയിൽ വളരൂ' എന്നു പറയുകയും തുടർന്ന് വീതിയിൽ വലുതാകാൻ തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നത്രെ. ഇന്നും വിഗ്രഹം വളരുന്നുണ്ടെന്ന് ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശിവൻ കിഴക്കോട്ടും ഗണപതി തെക്കോട്ടും അഭിമുഖമായി വാഴുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സിദ്ധി, ബുദ്ധി, തടസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് വിഘ്നേശ്വരൻ അഥവാ ഗണപതി എന്ന സങ്കൽപം.

