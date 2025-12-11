ഓരോ വോട്ടിനും നൂറു കോടി വില! ഓരോ വോട്ടും പെട്ടിയിലാക്കാൻ ഓട്ടം; കാസർകോടിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാഠം
കാസർകോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ, ഓരോ വോട്ടും പെട്ടിയിലാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും. കാരണം, ഓരോ വോട്ടിനും അത്രയേറെ വിലയുണ്ട് ഈ തദ്ദേശ പോരാട്ടത്തിൽ. ഒരു വോട്ടിൻ്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് കാസർകോട് ജില്ലക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവലം ഒരു വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ വഴി മാറിമറിഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥികളും പഞ്ചായത്തുകളും കാസർകോടിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ മായാത്ത ഓർമകളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വോട്ടും പാഴാക്കരുത് എന്ന കർശന നിർദേശമാണ് ഈ സമയത്ത് അണികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഒരു വോട്ട്, മാറിയ ചരിത്രം!
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ ഒരു വോട്ടിന് മാത്രം ജയിച്ച മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് ഉദുമ പഞ്ചായത്തിലെ ഫലമായിരുന്നു.
ഉദുമ പഞ്ചായത്ത് കോട്ടിക്കുളം വാർഡില് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പി വിനയകുമാർ കോൺഗ്രസിലെ പ്രകാശനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൃത്യം ഒരു വോട്ടിനാണ്. വിനയകുമാർ 616 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ പ്രകാശന് ലഭിച്ചത് 615 വോട്ടുകൾ. പ്രകാശൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യുഡിഎഫ് അംഗബലം 10 ആവുകയും ഭരണസമിതി നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു വോട്ട് തോൽവി കാരണം യുഡിഎഫ് അംഗബലം 9 ആയി ചുരുങ്ങുകയും 10 അംഗങ്ങളുള്ള എൽഡിഎഫ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു.
വെസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്ത്, കരുവങ്കയം വാർഡില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി എ ജയിംസ് എൽഡിഎഫിലെ കെ രാധാകൃഷ്ണനെ തോൽപ്പിച്ചതും ഒറ്റ വോട്ടിനാണ്.
ദേലംപാടി പഞ്ചായത്ത്, രണ്ടാം വാർഡില് കോൺഗ്രസിലെ പി നളിനാക്ഷിയുടെ വിജയവും ഒരു വോട്ടിനായിരുന്നു. 438 വോട്ടുകൾ നേടിയ നളിനാക്ഷി, ബിജെപിയിലെ ഷീലാവതിയെ (437 വോട്ടുകൾ) മറികടന്നാണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
രണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ ത്രില്ലർ വിജയം
ജില്ലയിൽ രണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച രണ്ട് പേരുമുണ്ട്, ഈ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ആ വിജയങ്ങൾ.
കാസർകോട് നഗരസഭ ഫിഷ്മാർക്കറ്റ് വാർഡില് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ഹസീന നൗഷാദ് മുസ്ലീം ലീഗിലെ സായിറാബാനുവിനെതിരെ 289 വോട്ട് നേടി രണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാർഡില് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ജോസ് പാറത്തട്ടേൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി സജു അഗസ്റ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും രണ്ട് വോട്ടിനാണ്.
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള, ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടം നടക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ ഓരോ വോട്ടും നിർണായകമാണ്. വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാത്ത ഓരോ വ്യക്തിയും തൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ അധികാരം എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം കൂടിയാണിത്.
