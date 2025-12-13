Kerala Local Body Elections2025

യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിലും എല്‍ഡിഎഫിന് നേരിയ ആശ്വാസം സമ്മാനിച്ച് കാസര്‍കോട്

നീലേശ്വരം നഗരസഭയും ചില ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും നിലനിർത്താൻ എൽഡിഎഫിനായി

കാസര്‍കോട് എല്‍ഡിഎഫ് നടത്തിയ വിജയറാലി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 5:46 PM IST

കാസര്‍കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായപ്പോഴും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫിന് നേരിയ രീതിയില്‍ ആശ്വസിക്കാം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, നീലേശ്വരം നഗരസഭയും ചില ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും നിലനിർത്താൻ എൽഡിഎഫിനായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും, കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. ഇവിടെ എല്‍ഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാൽ പല പഞ്ചായത്തുകളും എൽഡിഎഫിന് നഷ്ടമായി. ജില്ലയിലെ അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരു മുന്നണിയ്ക്കും ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ല.

അതേസമയം കാസർകോട് നഗരസഭാഭരണം യുഡി എഫിന് നിലനിർത്തി. 39 സീറ്റുകളിൽ 24 സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടി. ഇതിൽ 22 സീറ്റുകളും ലീഗിന്‍റെതാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 14 സീറ്റിൽ നിന്നും 12 ആയി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, എൽ ഡി എഫ് ഒരു സീറ്റിൽ നിന്നും 2 സീറ്റ്‌ ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എൽ ഡി എഫിന്‍റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു.മറ്റുള്ളവര്‍- 1.

നഗരസഭാ രൂപീകരിച്ചതുമുതൽ രണ്ടു തവണ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായത്.രണ്ട് തവണയും ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. നിലവിൽ

നഗരസഭയിലെ വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി ബിജെപിയായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇത്തവണ സീറ്റ്‌ കുറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി ഇത്തവണ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കോട്ട കടക്കാൻ എൻ ഡി എയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടം കുറഞ്ഞ നഗരസഭയിൽ ഇത്തവണ 25 സീറ്റുകളിൽ മുന്നണിസ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എൽഡിഎഫ് നടത്തിയത്.

കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, കാഞ്ഞങ്ങാട്, നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും നിലനിർത്തിയതാണ് എൽഡിഎഫിന് ആകെയുള്ള ആശ്വാസം. 2020-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ സ്ഥിതി മാറി.

കള്ളാർ, പുത്തിഗെ, പിലിക്കോട്, ബേക്കൽ തുടങ്ങിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ആകെയുള്ള 18 സീറ്റിൽ 9 സീറ്റ് എൽഡിഎഫ് നേടി. 2020-ൽ എൻഡിഎക്കൊപ്പം നിന്ന പുത്തിഗെ ജില്ലാ ഡിവിഷൻ ഇത്തവണ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു. യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരം നടന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ എൽഡിഎഫ് നിലനിർത്തി.

കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട് നഗരസഭകളിൽ എൻഡിഎക്ക് രണ്ടു വീതം സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ജില്ലയിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായി. അതേസമയം 18 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണം പിടിച്ച് യുഡിഎഫ് ജില്ലയിൽ കരുത്തുകാട്ടി. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് കുംബടാജെ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു. ബിജെപിക്ക് മേൽക്കൈയുള്ള ബെള്ളൂർ ഉൾപ്പെടെ പുല്ലൂർ-പെരിയ, പുത്തിഗെ, ബദിയടുക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭരണം ആർക്കെന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

സമനില വന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ

ബദിയടുക്ക

LDF 1

UDF 10

NDA 10

ബെള്ളൂർ

NDA 6

OTH 6

LDF 2

ദേലംപാടി

NDA 5

LDF 5

UDF 4

OTH 3

പുല്ലൂർ പെരിയ

LDF 9

UDF 9

NDA 1

പുത്തിഗെ

LDF 5

UDF 5

NDA 2

OTH 4

ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും നീലേശ്വരം, കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നിലവിലുള്ള എൽഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജില്ലയിൽ മുൻകൈ നേടാൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞെന്നു എൽഡിഎഫ് കാസർകോട് ജില്ലാ കൺവീനർ കെ.പി സതീഷ് ചന്ദ്രന്‍ പ്രതികരിച്ചു. വെസ്റ്റ് എളേരി, പടന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ യുഡിഎഫിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിച്ചുവെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

