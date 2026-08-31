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വീടിനടിയിൽ ഗർത്തം: പെരുവഴിയിലായ സദന് പുതിയ വീടൊരുക്കാൻ നാടും പഞ്ചായത്തും

സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടാകും എന്നതിനാലാണ് പുതിയ വീടിനുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്താൻ നാട്ടുകാർ നേരിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്

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വീടിന് മധ്യത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെട്ട വലിയ ഗർത്തം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 1:22 PM IST

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കാസർകോട്: ഗൃഹപ്രവേശനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പുതിയ വീടിനടിയിൽ കൂറ്റൻ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലായ സദന് താങ്ങായി നാടും പഞ്ചായത്തും. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമിച്ച സ്വപ്നഭവനം വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ തകർന്നടിഞ്ഞ ഈ കുടുംബത്തിന് പുതിയ വീട് നിർമിച്ചുനൽകാൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രംഗത്തിറങ്ങി. കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശോഭന കുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാടൊന്നാകെ സദന് കൈത്താങ്ങാവുന്നത്.

കൈകോർത്ത് നാടും പഞ്ചായത്തും
സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടാകും എന്നതിനാലാണ് പുതിയ വീടിനുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്താൻ നാട്ടുകാർ നേരിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്. ഇതിനായി ഉടൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമെന്ന് ശോഭന കുമാരി പറഞ്ഞു. ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ സദൻ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വില്ലേജ് ഓഫിസറെ സ്ഥലത്തെത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹം തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. അതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശോഭന കുമാരി വ്യക്തമാക്കി.

ഗൃഹപ്രവേശനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വീടിൻ്റെ അടിയിൽ ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; സദന് പുതിയ വീട് നിർമിച്ച് നൽകാൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്‌മ (ETV Bharat)

തകർന്നടിഞ്ഞ സ്വപ്നം
കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ടൈൽ പാകുന്ന തൊഴിലാളിയായ സദൻ തൻ്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം കൂട്ടിവച്ചാണ് പുതിയ വീടിൻ്റെ നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. മൂന്നുവർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച 1350 ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുള്ള വീടിനായി ഇതിനോടകം 35 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. പകൽ ജോലിക്ക് പോയി വന്നതിനു ശേഷം രാത്രിയിൽ സോളാർ വെളിച്ചത്തിൽ സദൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മിക്ക പണികളും ചെയ്‌തു തീർത്തത്.

ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് ഗൃഹപ്രവേശം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്നതിൽ മിച്ചംവച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് വീട് നിർമിച്ചതെന്നും ഒടുവിൽ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നുപോയെന്നും സദൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ഗതി മറ്റാർക്കും വരുത്തരുതെന്നാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർഥന. നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബവീടിന് സമീപമാണ് പുതിയ വീട്.

നിർമാണാനുമതിക്കായി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കായി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രമാണ് എൻജിനീയറുടെ സഹായം തേടിയത്. ബാക്കി നിർമാണം സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു. ബന്തടുക്ക ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ എസ്. ആദിൽദേവ്, എസ്. ആദിലക്ഷ്‌മി എന്നിവരാണ് മക്കൾ.

ഭീതിയുണർത്തിയ ഗർത്തം
കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിലെ കരിവേടകം വില്ലേജിൽ ആനക്കല്ല് ഒറ്റമാവുങ്കാലിലാണ് സദൻ്റെ വീട്. വീടിന് പിൻഭാഗത്ത് മൂന്നാഴ്‌ച മുൻപ് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ടൊയ്‌ലറ്റിന് കുഴിയെടുക്കവെയാണ് ഗർത്തം കണ്ടത്. രണ്ടു മീറ്റർ താഴ്‌ചയിലെത്തിയപ്പോൾ പൊടുന്നനെ മണ്ണ് താഴ്ന്ന് ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് ഉടൻ മണ്ണിട്ട് മൂടിയെങ്കിലും വീണ്ടും മണ്ണ് താഴ്ന്ന് വിസ്‌താരത്തിലും ആഴത്തിലുമുള്ള ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു.

ഗർത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏറെ വിസ്‌താരമുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂന്നാൾപൊക്കത്തിൽ വിടവ് കാണാം. ഇതിലൂടെ ശക്തമായി വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകും. വീടിനു താഴെ 150 മീറ്ററോളം അകലെ തോട്ടത്തിലുള്ള കുളത്തിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. വീടിനടിയിലെ ഗർത്തത്തിനു പുറമെ ഇപ്പോൾ ചുമരിൽ വിള്ളലും കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭയത്തോടെയല്ലാതെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാണ് സദൻ്റെ ചോദ്യം. സദൻ ഒരു മീറ്റർ മാറിയാണ് കുഴി എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഗർത്തം കാണില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. എങ്കിലും പ്രദേശത്ത് പുതിയ വീട് പണിയുന്നവർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്.

വില്ലനായത് സോയിൽ പൈപ്പിങ്
സദൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടിയിൽ സംഭവിച്ചത് സോയിൽ പൈപ്പിങ് പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ഭൂമിക്കടിയിൽ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സോയിൽ പൈപ്പിങ് അഥവാ കുഴലീകൃത മണ്ണൊലിപ്പ്. ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് ടണലുകൾ രൂപപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നദിയൊഴുകുന്നത് പോലെ നിരവധി കൈവഴികളായി ചെറുതുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

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ഇതിലൂടെ ദൃഢത കുറഞ്ഞ കളിമണ്ണും ദ്രവിച്ച പാറക്കഷണങ്ങളും ഒഴുകി അടിവാരത്തേക്ക് ടണലിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. ശക്തമായ മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലൂടെ ഒഴുകിപോകുമ്പോൾ മണ്ണിലെ കണികകൾ ഒലിച്ചുപോയി പൊള്ളയായ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പിന്നീട് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഭൂമി താഴ്ന്നുപോകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

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