കാസർകോട്ട് കാറിലിരുന്ന യുവതിയെയും സുഹൃത്തിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
കുമ്പള മൊഗ്രാൽ മൈമൂൻ നഗർ നീരോളി ഹൗസിലെ അഫ്സൽ, കുന്നിൽ ഹൗസിലെ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്
Published : June 23, 2026 at 1:55 PM IST
കാസർകോട്: കാറിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെയും പെൺസുഹൃത്തിനെയും കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം കവരാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. കുമ്പള മൊഗ്രാൽ മൈമൂൻ നഗർ നീരോളി ഹൗസിലെ അഫ്സൽ, കുന്നിൽ ഹൗസിലെ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് യുവാവിനും യുവതിക്കും രക്ഷയായത്.
കാറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി
അനന്തപുരത്ത് വച്ചാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. മൈമൂൻ നഗർ സ്വദേശിയായ ഇ. മുഹാസിറും 18 വയസ്സുകാരിയായ സുഹൃത്തും കാറിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എത്തിയ അഫ്സലും മൻസൂറും പെട്ടെന്ന് കാറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി കാട്ടി ഇരുവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പ്രതികൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതിനുശേഷം പ്രതികൾ തന്നെ കാർ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുക്കുകയും സീതാംഗോളി ഭാഗത്തേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോവുകയുമായിരുന്നു. ഭയന്നുപോയ യുവതിക്കും യുവാവിനും പ്രതികളെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
രക്ഷയായത് പൊലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ
യാത്രാമധ്യേ പ്രതികൾ മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനായി യുവാവിനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ ഭീഷണി കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചു. പിന്നീട് 50,000 രൂപ നൽകണമെന്നായി പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് കാർ സീതാംഗോളിയിൽ വച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അതിവേഗത്തിൽ വന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം പ്രദേശത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് സംഭവത്തിൽ നിർണായകമായത്. അപകടം നടന്നയുടനെ പൊലീസുകാരൻ ഓടിയെത്തിയതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാറിനടുത്തേക്ക് എത്തിയ പൊലീസുകാരൻ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രതികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് സംഘം കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവർ കടുത്ത മദ്യലഹരിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രതികൾ പൊലീസുകാരുമായി രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റമുണ്ടാക്കി. ഇതിനിടെയാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയും യുവാവും തങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണെന്ന വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ പൊലീസ് സംഘം പ്രതികളെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. യുവാവിൻ്റെയും യുവതിയുടെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. കൃത്യസമയത്ത് പൊലീസ് എത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളും പറയുന്നു.
പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾ കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരിക്ക് അടിമകളായ ഇവർ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് പട്രോളിങ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ആയുധം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പണം തട്ടാൻ ശ്രമിക്കൽ, പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും കുമ്പള പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവർ വേറെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
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