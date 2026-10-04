കാസർകോട് ഫാക്ടറിയിൽ ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗ്യാസ് ചോർച്ച; ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളി മരിച്ചു, രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ മാലിന്യക്കുഴിയിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ചികിത്സയിലാണ്.
Published : October 4, 2026 at 8:52 PM IST
കാസർകോട്: കുമ്പള അനന്തപുരം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ഫാക്ടറിയിലെ ബോയിലറിൽനിന്ന് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും, തുടർന്നുണ്ടായ പരിഭ്രാന്തിയിലും അപകടത്തിലും പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ ആഴമുള്ള കോഴിമാലിന്യക്കുഴിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയുമായിരുന്നു. ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ മഹേശ്വർ (19) ആണ് ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
കോഴി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന 'ഓക്സിജൻ പ്രൊമാക്സ്' എന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഫാക്ടറിയിലെ ബോയിലറിൽനിന്ന് ഗ്യാസ് അതിശക്തമായി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഗ്യാസ് ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പരിഭ്രാന്തരായി ചിതറി ഓടുന്നതിനിടയിലാണ് മഹേശ്വർ സമീപത്തെ ആഴമുള്ള കോഴിമാലിന്യക്കുഴിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണത്. മഹേശ്വറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മറ്റ് രണ്ടു തൊഴിലാളികളും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഫാക്ടറിയിലെ മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്ത് ഓടിയെത്തി ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് മൂന്നുപേരെയും മാലിന്യക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കരയ്ക്കെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
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പരിക്കേറ്റവരുടെ നിലയും ഔദ്യോഗിക നടപടികളും
അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മഹേശ്വറിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ താനൂജി (24), സിദ്ധാനന്ദ (21) എന്നിവരിൽ താനൂജിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റ സിദ്ധാനന്ദയെ കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സ നൽകി വരുന്നു. ഫാക്ടറിയിലെ ബോയിലർ തകരാറിലായാണ് ഗ്യാസ് ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഫയർഫോഴ്സും ഫാക്ടറി അധികൃതരും പൊലീസും കർശനമായ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്നത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് കുമ്പള പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഫാക്ടറി മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.
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