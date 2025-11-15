Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

കെഎസ്ഇബിയോട് വിചിത്ര പ്രതികാരം: കാസർകോട് 10 ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകളിലെ 23 ഫ്യൂസുകൾ ഊരിമാറ്റി; നഗരം 4 മണിക്കൂർ ഇരുട്ടിൽ

പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് (PDDP Act) പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതി മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളാണെന്ന് പൊലീസ്

Revenge power supply cut Kasaragod blackout incident Transformer fuse sabotage Public property damage case
ഫ്യൂസ് ഊരി മാറ്റിയ നിലയിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: നഗരത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുട്ടിലാക്കി കെഎസ്ഇബിയോട് വിചിത്ര പ്രതികാരം. ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഫ്യൂസ് ഊരിയതിനെ തുടർന്നാണ് ചൂരി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് മുനവിർ നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകളിലെ ഫ്യൂസുകൾ ഊരിമാറ്റിയത്. നെല്ലിക്കുന്ന്, കാസർകോട് സെക്ഷനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള 23 ഫ്യൂസുകളാണ് ഇയാൾ സന്ധ്യയോടെ ഊരിയെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്.

പ്രതികാരനടപടിയും നഷ്ടവും

കാസർകോട് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമായ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും ഈ പ്രതികാര നടപടി സാരമായി ബാധിച്ചു. സന്ധ്യയോടെ വൈദ്യുതി നിലച്ചതോടെ കടകമ്പോളങ്ങളിലെ വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെടുകയും അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾ താറുമാറാവുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറിലധികം സമയമാണ് പലയിടത്തും വൈദ്യുതി പൂർണ്ണമായി നിലച്ചത്. തിരക്കേറിയ സമയത്ത് ഇരുട്ടിലായതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടായി. കെഎസ്ഇബിയുടെ കാസർകോട്, നെല്ലിക്കുന്ന് സെക്ഷനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പത്തോളം ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകളിലെ ഫ്യൂസുകളാണ് ഊരിമാറ്റിയത്, ഒരു ട്രാൻസ്‌ഫോമറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഫ്യൂസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

കെഎസ്ഇബി ഓഫിസുകളിലേക്ക് പരാതികളുമായി വിളി പ്രവാഹമായെങ്കിലും ലൈനിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ ആദ്യം അമ്പരന്നു. ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം മനസ്സിലായത്. സംഭവത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യത്തിന് ഫ്യൂസ് കിട്ടാത്തതിനാൽ താത്കാലികമായി വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂസ് കെട്ടിയാണ് വൈദ്യുതിബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്, ഇന്ന് പുതിയ ഫ്യൂസ് ഇടും.

സംഭവം, അറസ്റ്റ്, ചോദ്യം ചെയ്യൽ

മുഹമ്മദ് മുനവിറിൻ്റെ ഈ 'പ്രതിഷേധം' വളരെ ആസൂത്രിതമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു. ഫ്യൂസുകൾ ഊരിമാറ്റാൻ ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളോ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമോ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും, ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകളിലെ അപകടകരമായ നിലയിലുള്ള ഫ്യൂസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ നടപടി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും, വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും പുറമെ, മനുഷ്യ ജീവന് വരെ അപകടമുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ വിലയിരുത്തിയത്.

Revenge power supply cut Kasaragod blackout incident Transformer fuse sabotage Public property damage case
ഊരി മാറ്റിയ ഫ്യൂസ് (ETV Bharat)

കെഎസ്ഇബി അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇയാൾ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലായ പിതാവ് മാത്രമാണുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് 20,000 രൂപയുടെ ബിൽ കുടിശ്ശിക വന്നത്. ആദ്യം കെഎസ്ഇബി അധികൃതരെത്തി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ ജീവനക്കാരോട് ഭീഷണിയായിരുന്നു മറുപടി. തുടർന്നാണ് വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത്.

പ്രതികാരത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം

കുടിശ്ശികയായ ബിൽ തുക ഓഫിസിലെത്തി അടച്ചശേഷമുള്ള മടക്കയാത്രയിലാണ് ഇയാൾ ട്രാൻസ്‌ഫോർമറുകളിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി കാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞത്. കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഫ്യൂസ് കാരിയറുകൾ പലതും നിലത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലോ ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകൾക്ക് സമീപത്തെ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലോ ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ, അതിൽ നിന്ന് 23 ഫ്യൂസ് കിറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രത്യേക തരം ഫ്യൂസുകൾ ആയതിനാൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നു, താത്കാലികമായി വയർ കെട്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി ഉറപ്പുവരുത്തി.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള നിസ്സഹായാവസ്ഥയും വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചതിലുള്ള അമിതമായ ദേഷ്യവുമാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയത്. ഇയാളുടെ പിതാവ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലാണ്, ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാതായത് ഇയാളെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇയാളുടെ മാനസികനില സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനും, വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്താനും പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ഇബിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും (Prevention of Damage to Public Property Act - PDDP Act), പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലേറെയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ പ്രാഥമികമായി അറിയിച്ചു.

Also Read:- മണ്ഡല മകര വിളക്ക് തീര്‍ഥാടനം; ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും

TAGGED:

REVENGE POWER SUPPLY CUT
KASARAGOD BLACKOUT INCIDENT
TRANSFORMER FUSE SABOTAGE
PUBLIC PROPERTY DAMAGE CASE
KSEB POWER OUTAGE REVENGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.