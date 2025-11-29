ETV Bharat / state

വോട്ടിനേക്കാൾ വലുത് വിശപ്പ്; "ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ വോട്ട് ചെയ്യാം", കാസർകോട്ടെ കൊറഗ കോളനി വേറിട്ട കാഴ്ച

വനവിഭവങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പരമ്പരാഗത തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ വ്യക്തിതാൽപര്യത്തിനാണ് ഇവർ വോട്ടിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

കൊട്ടമെടയുന്ന തിരക്കിൽ കൊറഗ കോളനിക്കാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 2:32 PM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ ആരവങ്ങളോ ചുമരെഴുത്തുകളോ ഇല്ലാതെ ശാന്തമാണ് ബദിയടുക്കയിലെ കൊറഗ കോളനി. വോട്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നാടാകെ ചർച്ചയാകുമ്പോഴും പരമ്പരാഗതമായ കൊട്ടമെടയുന്ന തിരക്കിലാണ് ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ഗോത്രവർഗ സമുദായമായ കൊറഗർ. ആധുനികതയുടെ വെളിച്ചത്തിലും തങ്ങളുടെ വേരുകൾ മുറുകെപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ അഞ്ച് പ്രാക്തന ഗോത്രവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ജനവിഭാഗം.

ബദിയടുക്കയിൽനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോളനിയിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് കൊറഗരുടെ ജനസംഖ്യ. മലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്നർഥമുള്ള കൊറഗ എന്ന വാക്കിൽനിന്നാണ് കാടന്മാർ എന്ന അർഥം വരുന്ന കൊറഗ എന്ന പേരുണ്ടായതെന്നാണ് വിശ്വാസം. കൊട്ടമെടയലാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗം. കാട്ടിൽപ്പോയി വള്ളികൾ ശേഖരിച്ചാണ് കോളനിയിൽ എത്തിച്ച് കൊട്ടയാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വള്ളി കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

കൊറഗ കോളനിക്കാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷം (ETV Bharat)

കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാൽ മാത്രമേ വള്ളി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വന്യമൃഗങ്ങളോട് പൊരുതിയാണ് ഇവർ വള്ളി ശേഖരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചാൽ ഒരു കൊട്ടയ്ക്ക് 150 രൂപ മുതൽ 200 രൂപവരെ ലഭിക്കും. വള്ളി ക്ഷാമം കാരണം പുതിയ മേഖലകളിൽ ജോലി തേടേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു 60 കഴിഞ്ഞ ശോമിയുടെ മറുപടി. വികസനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ഇവർ പെൻഷൻ ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരിഭവം പങ്കുവച്ചു. തുളുവും മലയാളവും കലർന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്.

കൊറഗ കോളനി (ETV Bharat)

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ അമിത വിശ്വാസമില്ല

പെർഡാലയിലെ കൊറഗ കോളനിയിൽ 150 പേരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 104 പേർക്ക് വോട്ടുണ്ട്. ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിലാണ് ഈ കോളനി ഉൾപ്പെടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ അമിത വിശ്വാസം ഇവർ പുലർത്തുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ പാർട്ടി എന്നതിനപ്പുറം വ്യക്തിതാത്പര്യം നോക്കിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. ഒരു പാർട്ടിയിലോ വ്യക്തിയിലോ മാത്രമായി കൊറഗ വിഭാഗക്കാർ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാറില്ല. വോട്ടിങ് യന്ത്രം വരുന്നതിന് മുൻപ് ബാലറ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും മഷി പുരളുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ വോട്ടുകൾ അസാധുവാകാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യന്ത്രം വന്നതോടെ ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടായെന്ന് നേതാവായ ജഗന്നാഥ റായ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൊട്ടമെടയുന്ന തിരക്കിൽ കൊറഗ കോളനിക്കാർ (ETV Bharat)

ആശ്വാസമായി തയ്യൽ യൂണിറ്റും മുട്ടക്കോഴി വിതരണവും

കൊട്ടമെടയൽ മാത്രം ഉപജീവനമാർഗമാക്കിയിരുന്ന കോളനിയിൽ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശാന്ത, മെമ്പർ ശ്യാം എന്നിവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനം തയ്യൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചതാണ്. ഇതോടെ സ്ത്രീകൾ തയ്യൽ പഠിക്കുകയും സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും മുട്ടക്കോഴികളെയും കൂടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കി. എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കാർഡ്, ആധാർ എന്നിവ നൽകുകയും പട്ടയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയകാലത്തിൽനിന്ന് മാറി കൊറഗ സമൂഹത്തിലെ യുവതലമുറ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കൊറഗ കോളനി (ETV Bharat)

ലിപിയില്ലാത്ത കൊറഗഭാഷ

കൊറഗഭാഷയ്ക്ക് നിലവിൽ ലിപിയില്ല. അല്പവ്യത്യാസത്തോടെയുള്ള തുളുവാണിതെന്നും അതല്ല ഇതിൻ്റെ പേരുതന്നെ കൊറഗ എന്നാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. കുഡുഹ്, മാൾത്തോ തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡഭാഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഷയാണിതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ദൈവദോഷപരിഹാരത്തിനായി കുട്ടികളെ കൊറഗർക്ക് ദാനം ചെയ്തശേഷം പിന്നീട് അവരോട് പണം നൽകി തിരികെ വാങ്ങുന്ന രീതി പണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

