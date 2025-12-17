ക്വട്ടേഷൻ ബേക്കൽ സ്വദേശിയുടേത്; കാസർകോട്ട് പട്ടാപ്പകൽ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആന്ധ്ര സംഘം വലയിൽ
സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ. കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ സാഹസികമായ പിന്തുടരലിനൊടുവിലാണ് ഹാസനിൽ വെച്ച് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
കാസർകോട്: കാസർകോട് നഗരമധ്യത്തിൽനിന്ന് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആന്ധ്ര സംഘത്തെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി കേരള-കർണാടക പൊലീസ് സംഘം. മേൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഹനീഫയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ബേക്കൽ സ്വദേശിയുടെ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരമാണെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെത്തുടർന്നുള്ള തർക്കമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് കാസർകോട്ടെ ഉഡുപ്പി ഹോട്ടലിന് സമീപം നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ആന്ധ്രപ്രദേശ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാറിലെത്തിയ നാലംഗ സംഘം ഹനീഫയെ ബലമായി കാറിൽ പിടിച്ചുകയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസമായി സംഘം ഹനീഫയെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. നഗരമധ്യത്തിൽ നടന്ന സംഭവം നാട്ടുകാരിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ഉടൻ തന്നെ വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ മിന്നൽ നീക്കമാണ് പ്രതികളെ കുടുക്കാൻ സഹായിച്ചത്.
സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ചേസിങ്
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികൾ തലപ്പാടി വഴി കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടി. വിവരം കൈമാറിയതിനെത്തുടർന്ന് അതിർത്തികളിലും പ്രധാന പാതകളിലും കർണാടക പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽവച്ച് വാഹനം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും നിർത്താതെ പോയി. തുടർന്ന് കർണാടക പൊലീസ് മൂന്നു കിലോമീറ്ററോളം പിന്തുടർന്നാണ് ഹാസനിൽ വച്ച് സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്.
ക്വട്ടേഷൻ ബേക്കൽ സ്വദേശിയുടേത്
സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ചേസിങ്ങിനൊടുവിലാണ് ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായ നാല് പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആന്ധ്ര റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാറും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ബേക്കൽ സ്വദേശിയും ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇയാളാണ് സംഘത്തിന് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്. വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. കർണാടക ഹാസൻ മേഖലയിലേക്ക് പ്രതികൾ കടന്നിരുന്നതിനാൽ അവിടെനിന്നും ബെംഗളൂരു ഭാഗത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇത് മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് പൊലീസ് ഹൈവേകളിൽ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയത്. കാസർകോട് നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ കർണാടക പൊലീസ് വയർലസ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുകയും ഹൈവേ പട്രോളിങ് സംഘത്തെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പൊലീസിൻ്റെ ഏകോപനവുമാണ് പ്രതികളെ അതിവേഗം പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചത്.
ഹനീഫയുമായി പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ പണമിടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇതിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിൽ കലാശിച്ചതെന്നുമാണ് സൂചന. പ്രതികളെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കാസർകോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡും ചേർന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം പുറത്തുവരും.
