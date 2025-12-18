ETV Bharat / state

'ആന്ധ്ര ബോസി'ൻ്റെ കാർ, ക്വട്ടേഷൻ സംഘം; കാസർകോട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയത് വമ്പൻ സ്രാവുകൾ, 8 പേർ പിടിയിൽ

നിരോധിത നോട്ട് ഇടപാടിലെ തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ എട്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായി. ആന്ധ്ര സ്വദേശികളും മലയാളികളുമാണ് പിടിയിലായത്.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ (ETV Bharat)
കാസർകോട്: പട്ടാപ്പകൽ നഗരമധ്യത്തിൽനിന്ന് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. സംഭവത്തിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശികളും മലയാളികളും ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായി. നിരോധിത നോട്ട് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ആന്ധ്ര ചെന്നറെഡി പള്ളി സ്വദേശി സിദാന ഓംകാർ (25), ഗംഗനപ്പള്ളി സ്വദേശി മാരുതി പ്രസാദ് റെഡ്ഡി (33), കടപ്പ സ്വദേശികളായ ശ്രീനാഥ് എ (26), വ്യതിരാൺ റെഡ്ഡി (31) എന്നിവരും മലയാളി സംഘത്തിലെ മേൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ (36), മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ബേക്കൽ കോട്ടപ്പാറ ഷെരീഫ് എം (44), ബേവിഞ്ചയിലെ ബി നൂറുദ്ദീൻ (42), ബെണ്ടിച്ചാൽ സ്വദേശി കെ വിജയൻ (55) എന്നിവരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇരുസംഘത്തിനുമെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പണം തട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ (ETV Bharat)

സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ട്വിസ്റ്റ്

നിരോധിത നോട്ട് വെളുപ്പിക്കുന്ന ആന്ധ്ര സംഘത്തിലെ ഒരാളെ തടഞ്ഞുവച്ച് പണം തട്ടിയതിലുള്ള വിരോധമാണ് മലയാളിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമായത്. നിരോധിത നോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്ധ്ര സംഘത്തെ മലയാളി സംഘം കാസർകോട്ടേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. 2000ത്തിൻ്റെ നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾ ആന്ധ്ര സംഘത്തിന് കൈമാറിയെങ്കിലും ഓംകാറിന് കള്ളനോട്ടാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നി. ഇത് മനസിലാക്കിയ മലയാളി സംഘം ആന്ധ്ര സ്വദേശി ഓംകാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഷരീഫും സംഘവും ഓംകാറിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് 7.50 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആന്ധ്ര സംഘം ആരംഭിച്ചത്. ഹനീഫയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം തിരികെ വാങ്ങുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി പദ്ധതിയിട്ട് സ്കോർപിയോ കാറിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും സംഘം തിരിച്ചു. കാസർകോട് എത്തിയ ഇവർ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഉഡുപ്പി ഹോട്ടലിന് സമീപത്തുവച്ച് മേൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഹനീഫയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് ആന്ധ്രയിലുള്ള ബോസ് ആണെന്ന് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. ഇയാളുടേതാണ് വാഹനമെന്നും ഇയാൾ ആന്ധ്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ (ETV Bharat)

പൊലീസിൻ്റെ മിന്നൽ നീക്കം

നാലംഗ സംഘമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതോടെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡിയുടെ നിർദേശത്തിൽ കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികൾ തലപ്പാടി - മംഗളൂരു വഴി ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കി കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടി. ഉടൻ കർണാടക പൊലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ (ETV Bharat)

ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും പൊലീസ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് കർണാടക പൊലീസ് മൂന്നു കിലോമീറ്റർ പിന്തുടർന്ന് കർണാടക സകലേഷ്പുര പൊലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ വച്ച് സംഘത്തെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ആന്ധ്ര റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനമടക്കം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പിന്നീട് പ്രതികളെ കേരള പൊലീസിന് കൈമാറി. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിലെ യഥാർഥ കഥ പുറത്തുവരുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ഷരീഫ്, നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവർക്ക് മുൻപും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കേസുണ്ട്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൊലീസ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

