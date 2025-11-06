കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആക്രമണം; വനിത ഡോക്ടർക്ക് നേരെ കൈയേറ്റം: പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘം
കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ഒരാൾ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രോഗിയെ ആക്രമിച്ചു. സുരക്ഷ വീഴ്ച ആരോപിച്ച് ഡോക്ടർമാർ മിന്നൽ സമരം നടത്തി.
Published : November 6, 2025 at 4:48 PM IST
കാസർകോട്: ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അണങ്കൂർ ബദിരയിൽ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ആശുപത്രിയിലും ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവസമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിത ഡോക്ടർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ലെന്നും അക്രമിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ മിന്നൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത്. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയിലെ കൈയേറ്റത്തിന് കാരണം.
അടിപിടിയിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. കൈകാലുകൾക്കും തലയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പിറകിൽനിന്നും ചവിട്ടേറ്റ ഇയാൾ തെറിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിത ഡോക്ടറുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ആക്രമണം തടയുവാനോ അക്രമിയെ പിടികൂടുവാനോ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ആക്രമണം മറ്റ് രോഗികളെയും വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നേരെ ആക്രമണം പതിവാണെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നും സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതോടെ വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് ഇടപെടുകയും അക്രമിയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്ര പൊലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം വ്യക്തമാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും വനിത ഡോക്ടറെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത സംഭവം പൊലീസ് ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അക്രമിക്കായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.
ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതിയെ 24 മണിക്കൂറിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം ഡോക്ടർമാർ മുന്നോട്ട് വച്ചു. ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യത്തിന് പൊലീസ് ഓഫിസർമാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ വനിത ഡോക്ടർക്ക് മതിയായ ചികിത്സയും നിയമസഹായവും ഉറപ്പാക്കുകയും ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയും ഇത്തരം കേസുകളിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും വേണം. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഐഎംഎ കാസർകോട് ഘടകത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
ഡോക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധ സമരം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഭയമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ചികിത്സാ പിഴവുകളുടെ പേരിലും രോഗിയുടെ മരണം പോലുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളെ തുടര്ന്നും ഡോക്ടർമാർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ.
