പരസ്യപ്രചാരണം സമാപിക്കുമ്പോള്‍ വിജയപ്രതീക്ഷയില്‍ മുന്നണികള്‍; കാസര്‍കോട് സുസജ്ജം

11,12,190 വോട്ടർമാരാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൽ 524022 പേർ പുരുഷന്മാരും 588156 പേർ വനിതകളുമാണ്

Kasaragod Gears Up for Local Body Polls
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സുസജ്ജമായി കാസര്‍കോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 5:30 PM IST

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ 48 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശകരമായ പരസ്യപ്രചാരണം സമാപിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 11-ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. കൊട്ടിക്കലാശവുമായി എല്ലാ മുന്നണികളും വീഥികള്‍ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

അവസാന ലാപ്പിലേക്കു കടന്നതോടെ മുന്നണികൾ എല്ലാം വലിയ ആത്മ വിശ്വാസത്തിലാണ്. ജില്ലയിൽ ആകെ 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ആണുള്ളത്. 3 മുനിസിപ്പാലിറ്റിക,ൾ ആറു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 48 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ആകെ 725 വാർഡുകളിലേക്കായി 1242 പോളിസ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജീകരിക്കും. നഗരസഭകളിൽ 120 വാർഡുകളിലേക്കായി 128 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ. ഇങ്ങനെ ആകെ 1370 പോളിസ്റ്റേഷനുകളാണ് ജില്ലയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 92 ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 18 ഡിഷനുകളിലേക്ക് ആണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആകെ 955 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

11,12,190 വോട്ടർമാരാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൽ 524022 പേർ പുരുഷന്മാരും 588156 പേർ വനിതകളുമാണ്. 12 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ജില്ലയിൽ വോട്ടർമാരായുണ്ട്. 129 പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്കും ജില്ലയിൽ വോട്ടവകാശമുണ്ട്. ഡിസംബർ 11ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം. വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും ടോക്കൺ നൽകി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകും. ജില്ലയിലാകെ 119 പ്രശ്നബാധ്യത ബൂത്തുകളാണ് നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ കെൽട്രോൺ മുഖേന വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജോയിൻറ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ജില്ലാതല മോണിറ്ററിങ് സെൻറർ പ്രവർത്തിക്കും.

2855 സ്ഥാനാർഥികൾ

ജില്ലയിൽ ആകെ മത്സരാർഥികൾ 2855 ആണ്. ഇതില്‍ പുരുഷന്മാർ 1382ഉം സ്ത്രീകൾ 1473ഉം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 62 സ്ഥാനാർഥികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 293 സ്ഥാനാർഥികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 2167 സ്ഥാനാർഥികളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 333 പേരും മത്സരിക്കുന്നു.


പോളിങ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം നാളെ


പോളിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനം അധികം ജീവനക്കാരെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം ഇത് 5 ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങും. ആകെ 6584 പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ 3995 ആണ്. സ്ത്രീകൾ മാത്രം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്ള ബൂത്തുകൾ 179 ആണ്.

ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിലുമായി ആകെ 9 സ്വീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്വീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അത് ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് കീഴിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ പോളിങ് സാമഗ്രികളും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളും വിതരണം ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് മുന്നേയായി ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കും. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

