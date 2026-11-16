സവർക്കർ ചോദ്യാവലി വിവാദം: മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ; പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി
കാസർകോട് ഡിഡിഇ (വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
Published : November 16, 2026 at 12:18 PM IST
കാസർകോട്: എൽപി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഫ്രീഡം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വി ഡി സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കെ ഗുരുപ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് അധ്യാപകർ ചേർന്നാണ് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വിവാദ ചോദ്യാവലി തയാറാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കാസർകോട് ഡിഡിഇ (വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകർക്കെതിരെ കർശനമായ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചോദ്യാവലികൾ അക്കാദമിക നിലവാരം പുലർത്തുന്നുണ്ടോയെന്നും ചരിത്രവസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോയെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.
മൊഴികളും കണ്ടെത്തലുകളും
കർണാടക സിലബസിലെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ റഫർ ചെയ്തതെന്നാണ് അധ്യാപകർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ മൊഴി. പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് പുറത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലെ മത്സരങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ചോദ്യാവലിയുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്താനായി അവ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിച്ചില്ലെന്നാണ് എഇഒമാർ (ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാർ) മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിവാദമായ ഈ ക്വിസ് മത്സരം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള പരിപാടിയല്ലെന്നും പ്രാദേശികമായി സ്കൂൾ തലത്തിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല
ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം, കുമ്പള, കാസർകോട് എന്നീ മൂന്ന് ഉപജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകിയ ചോദ്യാവലിയിലാണ് സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള വിവാദ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആരാണെന്നായിരുന്നു വിദ്യാർഥികളോടുള്ള ചോദ്യം. മൂല്യനിർണയത്തിനായി നൽകിയ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരസൂചികയിൽ വി ഡി സവർക്കർ എന്നായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരമൊരു ചോദ്യോത്തരം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അധ്യാപകനെ നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
എൽപി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. വിഷയം വലിയ വിവാദമായതോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് വിവാദ ചോദ്യാവലി തയാറാക്കിയ പ്രധാന അധ്യാപകനെ നേരത്തെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
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ഈ അധ്യാപകനെ കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ സഹായിച്ച കുമ്പള ഉപജില്ലയിലെ മറ്റ് രണ്ട് അധ്യാപകർക്കുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നോട്ടിസ് നൽകുകയും തുടർനടപടികൾ ശിപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തെറ്റായ ചരിത്രബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അധ്യാപകർക്കെതിരായ അന്തിമ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.
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