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ചെലവില്ലാതെ ഒരു വേറിട്ട പൂക്കളം: വാഴപ്പൂങ്കുല കൊണ്ട് ഓണത്തെ വരവേറ്റ് കാസർകോട്ടെ കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ വേറിട്ട പരീക്ഷണം ഓണാഘോഷത്തിന് പുതിയൊരു കാഴ്‌ചാനുഭവമായി മാറി.

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പൂക്കളം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 5:22 PM IST

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കാസർകോട്: ​പൂവിപണിയിലെ പൊള്ളുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിൽ സാധാരണക്കാർ വലയുന്ന ഓണക്കാലത്ത്, വേറിട്ടൊരു മാതൃകയൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് കാസർകോട്ടെ പ്രാദേശിക കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പി വി ദിവാകരൻ. ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിക്കാതെ, വീട്ടുപറമ്പിലെ വാഴപ്പൂങ്കുലയിലെ പൂക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം തീർത്ത മനോഹരമായ ഓണപ്പൂക്കളം ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും നാടുകളിലും ഒരുപോലെ ചർച്ചയാവുകയാണ്. കാർഷിക സംസ്‌കാരവും ഓണവും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ഓർമിപ്പിക്കാനും സ്വയംപര്യാപ്‌തതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണ് ദിവാകരൻ ഈ വിപ്ലവാത്മക ആശയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വാഴക്കൂമ്പിനുള്ളിലെ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ; കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ സന്ദേശം

ഓണം എന്നാൽ കേവലം പൂക്കളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അത് കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവമാണെന്നും ദിവാകരൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും വീട്ടുപറമ്പിൽ നാലഞ്ചു വാഴകൾ കൂടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആഹ്വാനം.

വാഴപ്പൂങ്കുല കൊണ്ട് ഒരുക്കിയ പൂക്കളം (ETV Bharat)

"ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണപ്പൂക്കളം ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വാഴയുടെ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. വാഴക്കൂമ്പിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓണസദ്യയ്ക്ക് വാഴയിലയും പഴവും കറികൾക്കുള്ള കായയും ഒപ്പം പൂക്കളമിടാനുള്ള പൂക്കളും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ ലഭിക്കും-" ദിവാകരൻ പറഞ്ഞു.

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പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വഴിയിലെ പുതിയ നാഴികക്കല്ല്

പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദപരവും ചെലവില്ലാത്തതുമായ പൂക്കളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ മുൻപും ദിവാകരൻ തൻ്റെ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിവിധ ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂക്കളവും കണ്ടൽ ചെടികളുടെ ഇലകളും പൂക്കളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൂക്കളവും നിർമിച്ച് അദ്ദേഹം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. പൂവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ സാധാരണക്കാർ വലയുമ്പോൾ, അതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചതും സ്വാഭാവികവുമായ ബദലാണ് തൻ്റെ വാഴപ്പൂക്കളമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നു.

KASARAGOD LOCAL FARMER INNOVATION UNIQUE BANANA FLOWER POOKKALAM PV DIVAKARAN KASARAGOD ZERO COST ONAM FLORAL CARPET
വാഴപ്പൂങ്കുല കൊണ്ട് ഒരുക്കിയ പൂക്കളം (ETV Bharat)

ജനശ്രദ്ധ നേടി വേറിട്ട പരീക്ഷണം


നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക സമൃദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഈ വാഴപ്പൂക്കളം കാണാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തുന്നത്. നാടിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാകുന്ന ഒന്നായി ഈ വാഴപ്പൂക്കളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പണം മുടക്കാതെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാമെന്ന ലളിതമായ സന്ദേശം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഉദ്യമത്തിന് സാധിച്ചു. നാടിൻ്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രചോദനമാകുന്ന ഈ പൂക്കളം ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.

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TAGGED:

KASARAGOD LOCAL FARMER INNOVATION
UNIQUE BANANA FLOWER POOKKALAM
PV DIVAKARAN KASARAGOD
ZERO COST ONAM FLORAL CARPET
BANANA FLOWER POOKKALAM

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