ആ വീട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ്... കാസര്കോട് സോയിൽ പൈപ്പിങ് പ്രതിഭാസമെന്ന് സംശയം
വൃത്തി പൂർത്തിയായ വീടിന് മധ്യത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊടുന്നനെ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടലും സങ്കടവും കെ. സദൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല.
Published : August 19, 2026 at 9:29 AM IST
കാസർകോട്: ഓരോ നിമിഷവും ഗൃഹ പ്രവേശം സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു രമ്യയും ഭര്ത്താവ് കെ സദനും. ഇപ്പോൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ വീടിന് മധ്യത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊടുന്നനെ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടലും സങ്കടവും കെ. സദൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഏതാണ്ട് 30 ലക്ഷം രൂപ വീടിനു ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോലിക്ക് പോയി വന്നതിനു ശേഷം രാത്രിയിൽ സോളാറിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് മിക്ക ജോലികളും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തത്. നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ദൈവം കാത്തത് ആണെന്ന്. വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വരവേ ഗർതത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണെങ്കിൽ ജീവന് പോലും ഭീഷണി ആകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയൊരു വീട് ഞാൻ എങ്ങനെ പണിയാനാണ്... സദൻ്റെ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു.
ഈ മാസം 28നാണ് ഗൃഹപ്രവേശം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്നതിൽ മിച്ചംവെച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് വീട് നിർമിച്ചത്. ഒടുവിൽ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. ഇങ്ങനെയൊരു ഗതി മറ്റാർക്കും വരുത്തരുതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർഥന. ദിവസവും വലിയൊരളവിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വിസ്താരം വർധിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഭയമായെന്നും സദൻ പറഞ്ഞു.
കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് കരിവേടകം വില്ലേജ് ആനക്കല്ല് ഒറ്റമാവുങ്കാലിലെ കെ.സദൻ തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിർമിച്ച വീടിൻ്റെ അടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകുന്നു. വീടിന് പിൻഭാഗത്ത് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കക്കൂസ് കുഴിയെടുക്കവെയാണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. കുഴിനിർമാണം രണ്ടുമീറ്റർ താഴ്ചയിലെത്തിയപ്പോൾ പൊടുന്നനെ മണ്ണ് താഴ്ന്ന് ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇത് ഉടൻ മണ്ണിട്ട് മൂടി. എന്നാൽ ഇതേ മണ്ണ് വീണ്ടും താഴ്ന്ന് വിസ്താരത്തിലും ആഴത്തിലും ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ശക്തമായി വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഗർത്തം അകത്ത് ഏറെ വിസ്താരമുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂന്നാൾപൊക്കത്തിൽ വിടവുണ്ട്. മൂന്നുവർഷം മുൻപാണ് വീട് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. 1350 ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുള്ള ഒറ്റനില കോൺക്രീറ്റ് വീട്. വീടിനുതാഴെ 150 മീറ്ററോളം അകലെ തോട്ടത്തിലുള്ള കുളത്തിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബവീടിന് സമീപമാണ് പുതിയ വീട്. കാലങ്ങളായി കുടുംബം ഇതേ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ടൈൽസ് പാകുന്ന പണിയാണ് സദന്. നിർമാണാനുമതിക്കായി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കായി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രമാണ് എൻജിനീയറുടെ സഹായം തേടിയത്. സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നിർമാണം. അടുത്ത ദിവസം ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്സ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. അതിനു ശേഷമാകും മറ്റു നടപടികൾ.ബന്തടുക്ക ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ മക്കൾ എസ്.ആദിൽദേവ്, എസ്.ആദിലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് സദൻ്റെ മക്കൾ.
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