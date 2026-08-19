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ആ വീട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ്... കാസര്‍കോട് സോയിൽ പൈപ്പിങ് പ്രതിഭാസമെന്ന് സംശയം

വൃത്തി പൂർത്തിയായ വീടിന് മധ്യത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊടുന്നനെ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടലും സങ്കടവും കെ. സദൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല.

Kasaragod Abandon New Home Kasaragod Kasaragod Soil Piping Phenomenon കാസര്‍കോട് വീട്ടില്‍ ഗര്‍ത്തം
വീടിന് മധ്യത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊടുന്നനെ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 9:29 AM IST

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കാസർകോട്: ഓരോ നിമിഷവും ഗൃഹ പ്രവേശം സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു രമ്യയും ഭര്‍ത്താവ് കെ സദനും. ഇപ്പോൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ് എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ വീടിന് മധ്യത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊടുന്നനെ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടലും സങ്കടവും കെ. സദൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഏതാണ്ട് 30 ലക്ഷം രൂപ വീടിനു ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോലിക്ക് പോയി വന്നതിനു ശേഷം രാത്രിയിൽ സോളാറിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് മിക്ക ജോലികളും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തത്. നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ദൈവം കാത്തത് ആണെന്ന്. വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വരവേ ഗർതത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണെങ്കിൽ ജീവന് പോലും ഭീഷണി ആകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയൊരു വീട് ഞാൻ എങ്ങനെ പണിയാനാണ്... സദൻ്റെ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു.

Kasaragod Abandon New Home Kasaragod Kasaragod Soil Piping Phenomenon കാസര്‍കോട് വീട്ടില്‍ ഗര്‍ത്തം
വീട് (ETV Bharat)


ഈ മാസം 28നാണ് ഗൃഹപ്രവേശം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്നതിൽ മിച്ചംവെച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് വീട് നിർമിച്ചത്. ഒടുവിൽ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. ഇങ്ങനെയൊരു ഗതി മറ്റാർക്കും വരുത്തരുതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർഥന. ദിവസവും വലിയൊരളവിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വിസ്താരം വർധിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഭയമായെന്നും സദൻ പറഞ്ഞു.

കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് കരിവേടകം വില്ലേജ് ആനക്കല്ല് ഒറ്റമാവുങ്കാലിലെ കെ.സദൻ തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിർമിച്ച വീടിൻ്റെ അടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകുന്നു. വീടിന് പിൻഭാഗത്ത് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കക്കൂസ് കുഴിയെടുക്കവെയാണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. കുഴിനിർമാണം രണ്ടുമീറ്റർ താഴ്ചയിലെത്തിയപ്പോൾ പൊടുന്നനെ മണ്ണ് താഴ്ന്ന് ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Kasaragod Abandon New Home Kasaragod Kasaragod Soil Piping Phenomenon കാസര്‍കോട് വീട്ടില്‍ ഗര്‍ത്തം
രൂപപ്പെട്ട ഗര്‍ത്തം (ETV Bharat)


ഇത് ഉടൻ മണ്ണിട്ട് മൂടി. എന്നാൽ ഇതേ മണ്ണ് വീണ്ടും താഴ്ന്ന് വിസ്താരത്തിലും ആഴത്തിലും ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ശക്തമായി വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഗർത്തം അകത്ത് ഏറെ വിസ്താരമുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂന്നാൾപൊക്കത്തിൽ വിടവുണ്ട്. മൂന്നുവർഷം മുൻപാണ് വീട് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. 1350 ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുള്ള ഒറ്റനില കോൺക്രീറ്റ് വീട്. വീടിനുതാഴെ 150 മീറ്ററോളം അകലെ തോട്ടത്തിലുള്ള കുളത്തിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബവീടിന് സമീപമാണ് പുതിയ വീട്. കാലങ്ങളായി കുടുംബം ഇതേ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ടൈൽസ് പാകുന്ന പണിയാണ് സദന്. നിർമാണാനുമതിക്കായി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കായി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രമാണ് എൻജിനീയറുടെ സഹായം തേടിയത്. സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നിർമാണം. അടുത്ത ദിവസം ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്സ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. അതിനു ശേഷമാകും മറ്റു നടപടികൾ.ബന്തടുക്ക ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ മക്കൾ എസ്.ആദിൽദേവ്, എസ്.ആദിലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് സദൻ്റെ മക്കൾ.

Kasaragod Abandon New Home Kasaragod Kasaragod Soil Piping Phenomenon കാസര്‍കോട് വീട്ടില്‍ ഗര്‍ത്തം
പ്രദേശവാസികള്‍ (ETV Bharat)
സോയിൽ പൈപ്പിങ് പ്രതിഭാസം സദൻ്റെ വീടിനു അടിയിൽ സംഭവിച്ചത് സോയിൽ പൈപ്പിങ് പ്രതിഭാസമെന്നാണ് ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാഥമിക മായി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സോയിൽ പൈപ്പിങ് അഥവാ കുഴലീകൃത മണ്ണൊലിപ്പ്. ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് ടണലുകൾ രൂപപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നദിയൊഴുകുന്നത് പോലെ നിരവധി കൈവഴികളായി ചെറുതുരങ്കങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അതിലൂടെ ദൃഢത കുറഞ്ഞ കളിമണ്ണും ദ്രവിച്ച പാറക്കഷണങ്ങളും ഒഴുകി അടിവാരത്തേക്ക് ടണലിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ ദുർബലമാവുകയും മലയിടിച്ചിലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.ശക്തമായ മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലൂടെ ഒഴുകിപോകുമ്പോൾ മണ്ണിലെ കണികകൾ ഒലിച്ചുപോയി പൊള്ളയായ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പിന്നീട് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഭൂമി താഴ്ന്നുപോകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
Kasaragod Abandon New Home Kasaragod Kasaragod Soil Piping Phenomenon കാസര്‍കോട് വീട്ടില്‍ ഗര്‍ത്തം
രൂപപ്പെട്ട ഗര്‍ത്തം (ETV Bharat)
ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികളും പുതിയ സംഭവം നാടിനെയാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ വീട് പണിയുന്നവർ വലിയ ആശങ്കയിൽ ആണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സദൻ ഒരു മീറ്റർ മാറിയാണ് കുഴി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗർത്തം കാണില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ആശ്വാസം.

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TAGGED:

KASARAGOD
ABANDON NEW HOME KASARAGOD
KASARAGOD SOIL PIPING PHENOMENON
കാസര്‍കോട് വീട്ടില്‍ ഗര്‍ത്തം
SOIL PIPING PHENOMENON

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