കാസർകോട് ആര് നേടും? ഉദുമയിലും തൃക്കരിപ്പൂരിലും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചതായി സൂചന
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടേറുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൻഡിഎ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. കള്ളവോട്ട് ആരോപണങ്ങളും വികസന മുരടിപ്പും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുമാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ചർച്ചയാകുന്നത്.
Published : February 27, 2026 at 3:12 PM IST
കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും സജീവമാകുന്നു. ഉദുമയിൽ സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വിപിപി മുസ്തഫയും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും പാർട്ടികൾ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്.
സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി നിർണയം
സിപിഎമ്മിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉദുമയും തൃക്കരിപ്പൂരും. ഉദുമയിൽ സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു തന്നെ തുടരാനാണ് സിപിഎം കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം. 2021ൽ പെരിയ കല്യോട്ടെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും 13,332 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. 49 വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി 35 വർഷമായി എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കാസർകോട്. 2016ൽ കെ സുധാകരൻ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചപ്പോഴാണ് ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ എത്തിയത്. അന്ന് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ 3698 വോട്ടുകൾക്കാണ് ജയിച്ചത്.
ഇകെ നായനാർ, ഒ ഭരതൻ, പി കരുണാകരൻ തുടങ്ങി സിപിഎമ്മിലെ കരുത്തരായ നേതാക്കളെ നിയമസഭയിലെത്തിച്ച മണ്ണാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ. 2021ൽ എം രാജഗോപാൽ 26,137 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെനിന്ന് വിജയിച്ചത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിപിപി മുസ്തഫയെ ഇത്തവണ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. 1977ൽ രൂപവത്കരിച്ച ശേഷം സിപിഎമ്മിൻ്റെ കൈയിൽ ഭദ്രമായ തൃക്കരിപ്പൂരിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല.
മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
സിപിഐയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുമോ അതോ യുവനേതാക്കൾക്ക് വഴിമാറുമോ എന്നതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉടൻ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥിയെ തന്നെ സിപിഐക്ക് കളത്തിലിറക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഷാനവാസ് പാദൂരിൻ്റെ പേരാണ് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കാസർകോട്ടും ആര് മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.
യുഡിഎഫ് നീക്കങ്ങൾ
യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പും ഇത്തവണ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായ കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ എൻഎ നെല്ലിക്കുന്ന് വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ സൂചനകൾ. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉദുമയിലെ സ്ഥാനാർഥിയെ ചൊല്ലി വലിയ ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദുമ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഡിസിസി നേതൃത്വം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം യുഡിഎഫിന് നൽകിയില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രാദേശിക വികാരങ്ങൾ കൂടി വോട്ടാക്കി മാറ്റാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വലതുപക്ഷം.
ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗും ബിജെപിയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മുൻ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും എകെഎം അഷറഫും രണ്ടാം തവണ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തീപാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വ്യാഴാഴ്ച കാസർകോട് ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കെ സുരേന്ദ്രൻ ചുമരെഴുതിയാണ് പ്രചാരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബിജെപിക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്തിന് പുറമെ കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലും ശക്തമായ വോട്ട് ബാങ്ക് അവർക്കുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം തടയുകയും ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ പൂർണമായി സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് എൻഡിഎ പയറ്റുന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെറും 89 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രവും ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
കള്ളവോട്ട് ആരോപണം
മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫ് വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടുകൾ ചേർത്തുവെന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ആരോപണം. കർണാടകയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആളുകളെ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തെളിവുകൾ സഹിതം നിയമനടപടി ആരംഭിക്കുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ബിജെപി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഗൗരവമായി എടുത്താൽ അത് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഫലത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാസർകോട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.
പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് പുറമെ കാസർകോട് ജില്ല നേരിടുന്ന വികസന മുരടിപ്പും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും. കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ, എയിംസ് കാസർകോടിന് അനുവദിക്കാത്തതിലെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം, എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരോടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും വ്യവസായവത്കരണത്തിലും ജില്ല ഇപ്പോഴും ഏറെ പിന്നിലാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാകും സിപിഎം പ്രചാരണം നടത്തുക.
കൂടാതെ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ അതിർത്തി മണ്ഡലങ്ങളിലെ കന്നഡ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ടുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാണ്. ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കും മൂന്ന് മുന്നണികളും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ചയും റബർ, കുരുമുളക്, അടയ്ക്ക തുടങ്ങിയവയുടെ വിലയിടിവും മലയോര മേഖലകളിൽ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള പ്രവാസി വോട്ടർമാരുടെ നിലപാടും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ, വടക്കേ അറ്റത്തെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഇത്തവണ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവരും നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ യുഡിഎഫും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ബിജെപിയും സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ കാസർകോട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടമായി മാറും.
Also Read:- സ്പാർക്ക് ഡാറ്റ വിവാദം: ഡിഎ കുടിശിക അനുവദിച്ചതും എച്ച്ആർഎ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചതാണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ