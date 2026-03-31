ത്രില്ലർ പോരാട്ട വേദിയായി കാസർകോട്; കോട്ട കാക്കാന്‍ യുഡിഎഫ്, അട്ടിമറിക്കാന്‍ എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും

ഭാഷ, ന്യൂന പക്ഷ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അശ്വിനിയും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജിയും സജീവം. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷാനവാസ് പാദൂരും പോരാട്ട വീര്യത്തോടെ കളത്തിൽ.

ഷാനവാസ്‌ പാദൂർ, എം എൽ അശ്വിനി, കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജി (ETV Bharat)
Published : March 31, 2026 at 7:50 PM IST

കാസർകോട്: ശക്തമായ ത്രികോണപ്പോര് നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾ ക്ലൈമാക്‌സ് പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. കൊറഗ ഊരുകളിൽ കൊട്ട മെടഞ്ഞും തുളു ഭാഷയിൽ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കിയും വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എം.എൽ. അശ്വിനി വോട്ടർമാർക്കിടയിലുണ്ട്. പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും വോട്ട് തേടുകയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കല്ലട്ര മാഹിൻ. ഇടതു കോട്ടകളിൽ വോട്ട് ഉറപ്പിച്ചും വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷാനവാസ് പാദൂരും സജീവമാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സ്ഥാനാർഥികളുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ രാവിലെ മുതൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും പ്രചാരണ തിരക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പതിവ് കാഴ്ച. ഭാഷാ-ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അശ്വിനിയുടെ പ്രചാരണമെങ്കിൽ, മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജിയുടെ ശ്രദ്ധ. അതിരാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഷാനവാസ് പാദൂരും വോട്ട് തേടി കളത്തിലുണ്ട്. വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ടും വോട്ട് ബാങ്കാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാമൂഹിക-മത നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണ തേടിയും മുന്നണികളുടെ മത്സരയാത്ര തുടരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും റീലുകളിലും സ്ഥാനാർഥികൾ സജീവമാണ്.

കോട്ട കാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ലീഗിനും കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എൻഡിഎയ്ക്കും ഒരേപോലെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എത്തിയതോടെയാണ് കാസർകോട് ഒരു ത്രില്ലർ പോരാട്ട വേദിയായി മാറിയത്. ആര് മത്സരിച്ചാലും ലീഗ് മാത്രം ജയിക്കുന്നതാണ് മണ്ഡലത്തിന്‍റെ അരനൂറ്റാണ്ടായുള്ള ചരിത്രം. 1977 മുതൽ ലീഗ് മാത്രം പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ കല്ലട്ര മാഹിൻ എത്തുമ്പോഴും യുഡിഎഫിന് ആശങ്കകളില്ല. വീണ്ടും ജനം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടും. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എം.എൽ. അശ്വിനി വിജയിച്ചാൽ കാസർകോട് നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിതാ എംഎൽഎ എന്ന ചരിത്രം കുറിക്കും. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷാനവാസ് പാദൂർ ജയിച്ചാൽ ലീഗിന്‍റെ പൊന്നാപുരം കോട്ട ചുവന്ന കോട്ടയായി മാറുന്ന ചരിത്രമാകും.

തുടർച്ചയായുള്ള യുഡിഎഫ് ഭരണം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വികസന മുരടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എം.എൽ. അശ്വിനി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നാടിന്‍റെ വികസനമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇത്തവണ കാസർകോട് മാറുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, വിജയം തുടരുമെന്നും ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷം കൂടുമെന്നും കല്ലട്ര മാഹിൻ പറഞ്ഞു. ത്രികോണ മത്സരം ഇവിടെ ഇല്ലെന്നും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് കുറയുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുവെന്ന് ഷാനവാസ് പാദൂർ പറഞ്ഞു. തന്‍റെ ചിഹ്നമായ ടോർച്ചിൽ വെളിച്ചം വീശി വികസനം നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വോട്ടർമാരുടെ പരാതികൾ

കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലെ വികസനം കാസർകോട് എത്തുന്നില്ലെന്ന് വോട്ടറായ മുഹമ്മദ് അലി പറയുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ഹോട്ടൽ വ്യവസായം തകർന്നതിനാൽ വ്യാപാരികളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലേറ്റ ഭീഷണിയാണ് പ്രധാന പരാതിയെങ്കിൽ, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് മലയോര നിവാസികളുടെ പ്രശ്നം. ആരോഗ്യ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും വികസനം എത്തുന്നില്ലെന്നും കാസർകോട്ടുകാർ ആവർത്തിക്കുന്നു.

ജില്ലയിലെ രണ്ട് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാർ നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാണ് കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജി. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് എം.എൽ. അശ്വിനി. പ്രധാന മുന്നണികൾക്കായി ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ത്രീ മത്സരിക്കുന്ന ഏക മണ്ഡലം കൂടിയാണ് കാസർകോട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം - വോട്ട് നില

2011 നിയമസഭ

ആകെ വോട്ടർമാർ: 159289

പോൾ ചെയ്തത്: 117031 (73.47%)

യുഡിഎഫ്: 53068

ബിജെപി: 43330

എൽഡിഎഫ്: 16467

വിജയി: എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് (ലീഗ്)

ഭൂരിപക്ഷം: 9738

2016 നിയമസഭ

ആകെ വോട്ടർമാർ: 188906

പോൾ ചെയ്തത്: 144749 (76.62%)

യുഡിഎഫ്: 64727

ബിജെപി: 56120

എൽഡിഎഫ്: 21615

വിജയി: എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് (ലീഗ്)

ഭൂരിപക്ഷം: 8607

2021 നിയമസഭ

ആകെ വോട്ടർമാർ: 201812

പോൾ ചെയ്തത്: 143032 (70.87%)

യുഡിഎഫ്: 63269

ബിജെപി: 50395

എൽഡിഎഫ്: 28323

വിജയി: എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് (ലീഗ്)

ഭൂരിപക്ഷം: 12901

2024 ലോക്സഭ (മണ്ഡലം തിരിച്ച്)

യുഡിഎഫ്: 73407

എൻഡിഎ: 47032

എൽഡിഎഫ്: 26162

യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം: 26375

2025 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

യുഡിഎഫ്: 71149

എൻഡിഎ: 44746

എൽഡിഎഫ്: 35815

യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം: 26403

