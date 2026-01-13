ETV Bharat / state

ആള് കുള്ളനാണെങ്കിലും പാല് അമൃതാണ്; വീട്ടുമുറ്റത്തെ താരമായി കാസർകോട് കുള്ളന്‍

ഔഷധഗുണമുള്ള എ-2 പാലും കുറഞ്ഞ പരിപാലനവും കൊണ്ട് ജനപ്രിയമായ കാസർകോട് കുള്ളൻ പശുക്കളെ ബേളയിലെ സർക്കാർ ഫാമിൽ നിന്ന് മിതമായ നിരക്കിൽ സ്വന്തമാക്കാം

Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്‍

കാസർകോട്: ആഡംബര തൊഴുത്തുകളോ വിലകൂടിയ കാലിത്തീറ്റകളോ വേണ്ട, സ്നേഹത്തോടെ നൽകുന്ന ഒരുപിടി പുല്ലും അടുക്കളയിലെ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണവും മതി ഈ 'കൊച്ചു സുന്ദരികൾക്ക്'. സാധാരണക്കാരുടെ പോക്കറ്റ് ചോരാതെ, വീട്ടിലേക്കാവശ്യമായ ശുദ്ധമായ പാലും കൃഷിക്കാവശ്യമായ മികച്ച വളവും നൽകുന്ന "കാസർകോട് കുള്ളൻ" പശുക്കൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലെ താരമായി മാറുകയാണ്. പരിപാലനത്തിലെ ലാളിത്യവും ഔഷധഗുണമുള്ള പാലും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയാളി കുടുംബത്തിനും കാസർകോട് കുള്ളൻ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവുകയാണ്.

വീട്ടുമുറ്റത്തെ താരമായി കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)

ആള് കുള്ളനാണെങ്കിലും പാലിൻ്റെ ഗുണത്തിൽ കക്ഷി വമ്പനാണ്. വിപണിയിൽ ഏറെ മൂല്യമുള്ള എ–2 ( പാലാണ് കാസർകോട് കുള്ളനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണെന്ന് ബേള സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് കന്നുകാലിവളർത്തുകേന്ദ്രത്തിലെ അസി. ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലയുള്ള ഡോ. ശ്രീല ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ തനത് കന്നുകാലിവർഗങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവായാണ് കാസർകോടൻ കുള്ളൻപശുക്കള്‍. സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗിൻ്റെ പ്രചാരം കൂടിയതോടെ കാസർകോട് കുള്ളന് കേരളത്തിലും അയൽസംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലും ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ്.

6000 രൂപ മുതൽ സ്വന്തമാക്കാം


കാസർകോട് ബേളയിൽ സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് കന്നുകാലിവളർത്തുകേന്ദ്രത്തിൽ കിടാങ്ങളടക്കം നൂറ്റിയാമ്പതോളം പശുക്കളുണ്ട്. കുള്ളൻ പശുക്കളെ വളർത്താൻ താല്‍പര്യം ഉള്ളവർക്ക് പശുക്കളെ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിക്കും.

Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)
കിടാവിന് ആണെങ്കിൽ 6000-7000 രൂപയും അമ്മ പശുവും കിടാവും ആണെങ്കിൽ പരമാവധി 24000 രൂപയുമായുമാണ് വില. ബുക്ക് ചെയ്ത് പരമാവധി നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ കുള്ളൻ വീട്ടിലെത്തും.

പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ ഉള്ള പശുക്കൾ ആയതിനാൽ രോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉടമസ്ഥരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയുമില്ല. അകിടിലെ സാധാരണ അണുബാധയായ മാസ്റ്റിറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തിനും ഈ ഇനത്തിന് സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)

ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട പാല് ഇവ നൽകും. ചാണകവും ഗോ മൂത്രവും കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെതന്നെയാണ് കുള്ളനെ ഇത്രയും ജനപ്രിയമാക്കിയതും.


കയറൂരിവിട്ട് വളർത്താം

കയറില്ലാതെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്താം എന്നതാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. മൂക്കിന് കയർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പശുക്കൾ ഉടമസ്ഥനോട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും. മേയാൻ വിട്ടാലും വൈകുന്നേരം കൃത്യമായി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും. കുറഞ്ഞ അളവിൽ തീറ്റ മതിയെന്നതും കടുത്ത ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇവയെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നു. എന്നാൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാല് കറക്കൽ മാത്രം ഇവിടെ പ്രായോഗികമാകില്ല. കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കറക്കണം.

Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)

മറ്റ് പശുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് പാൽ ലഭിക്കുന്നത് കുറവാണെങ്കിലും മികച്ച ഗുണമുള്ളതാണ് എന്ന സവിശേഷതയുണ്ട്. ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥയുമായി ഇവ നന്നായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

കപിലയും ബുള്ളും

വെള്ളാരങ്കല്ലുകൾ പോലുള്ള കണ്ണുകളുള്ള 'കപില' കാസർകോടൻ കുള്ളനിലെ സുന്ദരിയായ ഒരു വിഭാഗമാണ്.
കാസർകോടൻ കുള്ളനിലെ അഴകുള്ള ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമാണ് കപിലയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നിറംകൊണ്ടും കണ്ണുകളുടെ സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഗുണങ്ങളേറെയാണ്.
മനുഷ്യന് രോഗ പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന പാലിലെ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അംശമായ ലാക് ടോഫെറിൻ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയുടെ പാൽ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കുള്ളനിലെ ആൺ വിഭാഗം ആണ് ബുൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കുള്ളൻ കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നാണ് കാസർകോട് കുള്ളൻ. മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം മലനാട് ഗിദ്ദ, വെച്ചൂർ ഇനങ്ങളാണ്.

Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)
തിരിച്ചടിയായി സങ്കരയിനങ്ങളുടെ വരവ് കൂടുതൽ പാലുത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സങ്കരയിനങ്ങളുടെ വരവാണ് കുള്ളൻ പശുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ഒരുകാലത്ത് കാസർകോട്ടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുലഭമായി കുള്ളൻ പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാഭത്തിനു പുറമെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കുള്ളൻ ഇപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ പഴയ പ്രതാപം ഇപ്പോഴില്ലെന്നു മാത്രം. കഴുത്തിൽ കയറുപോലുമില്ലാതെ കാട്ടിലും കുന്നിൻപുറങ്ങളിലും മേഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിക്കുമേൽ നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാണ് പ്രധാന വിനയായത്. അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ കന്നുകാലിവളർത്തുകേന്ദ്രംജനങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കുമ്പോഴും കാസർകോട് ബേളയിലെ സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് കന്നുകാലിവളർത്തുകേന്ദ്രം അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ്. 15 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പുള്ള അതേ സൗകര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത്.
Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)


നിലവിൽ അസി. ഡയറക്ടറും ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, ലൈഫ് സ്റ്റോക് ഇൻസ്പെക്ടർ, അറ്റൻഡർ, വാച്ച്‌മാൻ തസ്തികയിൽ ഒരോ ആൾ വീതവും പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒൻപത്‌ താത്‌കാലിക ജോലിക്കാരുമാണ് ഉള്ളത്. 108 പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനമാണ് ഇത്. പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിയെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു റോഡ് സൗകര്യം പോലും ഇല്ല എന്നത് സങ്കടകരമായ വാസ്തവമാണ്.

ലാഭത്തിനുപരിയായി പ്രകൃതിയെയും കൃഷിയെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കാസർകോട് കുള്ളൻ വെറുമൊരു പശുവല്ല, അതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. സങ്കരയിനങ്ങളുടെ വരവോടെ പഴയ പ്രതാപം അല്പം മങ്ങിയെങ്കിലും, ഗുണമേന്മയുള്ള പാലിനും ജൈവകൃഷിക്കുമായി കാസർകോട് കുള്ളനെ തേടി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് ഈ നാടൻ ഇനത്തിന് പുതിയൊരു ഉണർവ് നൽകുന്നു.

Kasaragod Dwarf Cows
കാസർകോട് കുള്ളന്‍ (ETV Bharat)

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

