കാസർകോട് കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി: ഭിന്നത രൂക്ഷം; ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാജിവച്ചു
"സ്ഥാനം വിൽക്കുന്നത് 5 ലക്ഷത്തിന്, ഭാരവാഹിയാകാൻ 25,000"; പി കെ ഫൈസലിനെതിരെ ഗുരുതര അഴിമതി ആരോപണവുമായി ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ
Published : November 25, 2025 at 3:49 PM IST
കാസർകോട്: ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഭിന്നത രൂക്ഷമായതോടെ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ രാജിവച്ചു. ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ തർക്കമാണ് രാജിക്ക് കാരണം. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസലിനെതിരെ ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നത്.
ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ 18 സീറ്റുകളിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പണം വാങ്ങി ഡീൽ ചെയ്തെന്ന് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ ആരോപിച്ചു. ഭാരവാഹിയാവാൻ 25,000 രൂപ മുതൽ പണം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. എത്ര പണം കിട്ടുമെന്ന് പി കെ ഫൈസലിനോട് ചോദിക്കണം. താൻ ഒഴിഞ്ഞ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഡിസിസി ഓഫിസിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളി ആസൂത്രിതമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദീപ ദാസ് മുൻഷിക്ക് കത്തയച്ചെങ്കിലും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും പി കെ ഫൈസൽ പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ജെയിംസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ ജെയിംസ് പന്തമാക്കലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ പ്രതികരിച്ചു. വായിക്ക് തോന്നിയത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത് മുതൽ ജെയിംസ് പാർട്ടിക്ക് തലവേദനയാണ്. വിഷയം കെപിസിസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും ഫൈസൽ വ്യക്തമാക്കി.
കൈയാങ്കളിയും അന്വേഷണവും
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റ് വിഭജന തർക്കത്തിനു പിന്നാലെ കാസർകോട് ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ഡികെഡിഎഫ് (ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ) ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും ഡിസിസി ഓഫിസിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ജെയിംസ് പന്തമാക്കലും ഡികെഡിഎഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വാസുദേവനും പരസ്പരം മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കൈയാങ്കളി അന്വേഷിക്കാൻ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി പ്രഭാകരൻ, യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ എ ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന രണ്ടംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചു.
തർക്കത്തിന് പിന്നിൽ
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന സവിശേഷമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരസ്യപ്പോരിന് കാരണം. ദീർഘകാലം കോൺഗ്രസ് വിമതരായി നിന്ന് ഡിഡിഎഫ് (ജനാധിപത്യ വികസന മുന്നണി) എന്ന പേരിൽ ഭരണം നടത്തിയവരാണ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ലയിച്ചെങ്കിലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ ഡിഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി ഇവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തി കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനെതിരെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തുള്ളവർക്കും അമർഷമുണ്ട്.
ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ 18 സീറ്റുകളിൽ ആറെണ്ണം ഡിഡിഎഫ് വിഭാഗത്തിന് നൽകണമെന്ന ധാരണ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കലിൻ്റെ പ്രധാന പരാതി. എന്നാൽ സീറ്റുകൾ വീതം വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വാദം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാകും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് സംവിധാനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് ഈ പരസ്യമായ ചെളിവാരിയെറിയൽ. ഡിസിസി ഓഫിസിനുള്ളിൽ വച്ച് ഭാരവാഹികൾ തമ്മിൽ കൈയാങ്കളി നടത്തിയത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാജിവയ്ക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം കൈപ്പറ്റുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കെപിസിസി നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു. ജെയിംസ് പന്തമാക്കലിൻ്റെ രാജി സ്വീകരിക്കുമോ അതോ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ നടക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കാസർകോട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ.
