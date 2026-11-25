അഡി.പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനം: എംപിയെ തള്ളി കാസർകോട് ഡിസിസി; പട്ടിക റദ്ദാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടും
നിയമന വിവാദത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള പോര് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഡിസിസി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്
Published : November 25, 2026 at 12:15 PM IST
കാസർകോട്: അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപിയെ തള്ളി കാസർകോട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ഡിസിസി). ഇടതുപക്ഷ അഭിഭാഷക സംഘടനയിൽ അംഗമായ അഡ്വ. എ. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കിയ നിയമന പട്ടിക റദ്ദാക്കണമെന്നും, ഡിസിസി ശുപാർശ ചെയ്ത പേരുകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനെ സമീപിക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന ഡിസിസി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
നിയമന വിവാദത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള പോര് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഡിസിസി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. ശരിയായ ആരോപണമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചതെന്നും വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാർ ഇടത് അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ (AILU) അംഗമാണെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ആർ. കാർത്തികേയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡിസിസി നൽകിയ ശുപാർശ പട്ടികയിൽ വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, ഡിസിസി നിർദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നിയമനം ലഭിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന എംപിയുടെ ആരോപണം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും കാർത്തികേയൻ പറഞ്ഞു.
നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ഉണ്ണിത്താൻ
വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാർക്കായി തുടക്കത്തിൽ ശക്തമായി രംഗത്തുവന്ന രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എപിപി നിയമനത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം തെറ്റാണെന്നായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാർ കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്നും തനിക്കുവേണ്ടി ബൂത്തിൽ ഇരുന്നയാളാണെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാധരൻ സിപിഎം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതിന് തെളിവ് നൽകാമെന്നും എംപി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതിനിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പങ്കുവെച്ച പരിഹാസ കാർട്ടൂൺ വീഡിയോയും ചർച്ചയായിരുന്നു. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ ഉന്നംവെച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വീഡിയോ ഇറക്കിയതെന്ന് ചിലർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. 'പാലം കടക്കും വരെ നാരായണ, പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ' എന്നാ വാചകത്തോടെ ഉള്ളതാണ് വീഡിയോ. കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിലാണ് കാർട്ടൂൺ പങ്കുവെച്ചത്. ' ഞാന് കാര്ട്ടൂണ് ആസ്വദിക്കാറുണ്ടെന്നും വരക്കുന്നവർ കണ്ണാടിയിൽ പോയി ഒന്ന് നോക്കണമെന്നുമായരുന്നു ഇതിനോടുള്ള എംപിയുടെ പ്രതികരണം.
വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
ജില്ലയിലെ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനത്തെച്ചൊല്ലിയാണ് കാസർകോട് കോൺഗ്രസിൽ രൂക്ഷമായ ഭിന്നതയും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അഭിഭാഷകരെയും പൂർണമായും തഴഞ്ഞ്, ഇടതുപക്ഷ അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ (AILU) അംഗമായ അഡ്വ. എ. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരെ അഡീഷണൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്.
കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അഭിഭാഷകരെ തഴഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കാണിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടി കേസ് നടത്തിയ അഭിഭാഷകരെ പോലും അവഗണിച്ചുവെന്നും സിപിഎം അനുകൂലിയെ നിയമിച്ചതിലെ മാനദണ്ഡമെന്തെന്നും ചോദിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനും ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കാര്ത്തികേയന് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയ ആരുംതന്നെ ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതില് പ്രവര്ത്തകര്ക്കിടയില് വലിയ അമര്ഷം നിലനില്ക്കുകയാണെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റദ്ദ് ചെയ്ത് ന്യൂനതകള് പരിഹരിച്ച് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭ്യര്ഥന.
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