ബിഎൽഒയെ മർദിച്ചു: സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി റിമാൻഡിൽ; കാസർകോട്ട് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്
ഫോം വിതരണ തർക്കത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് നടപടി. അമിത ജോലിഭാരവും ഭീഷണിയും ബിഎൽഒമാരെ വലയ്ക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്.
Published : November 28, 2025 at 9:47 AM IST
കാസർകോട്: ദേലംപാടിയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറെ (ബിഎൽഒ) കൈയേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എ സുരേന്ദ്രൻ റിമാൻഡിൽ. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിച്ചതിനും ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. പാണ്ടി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായ സുരേന്ദ്രൻ ബൂത്ത് 78ലെ ബിഎൽഒ ആയ അജിത്തിനെയാണ് മർദിച്ചത്.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ബൂത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നേരിട്ട് ഫോം നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ്റെ അക്രമം. എന്നാൽ താൻ കൃത്യമായി ഫോം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അജിത് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും സുരേന്ദ്രൻ ഇത് ചെവിക്കൊള്ളാൻ തയാറായില്ല. ഫോം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി പുതിയത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നൽകാമെന്ന് ബിഎൽഒ അറിയിച്ചെങ്കിലും മർദിക്കുകയായിരുന്നു. സിപിഎം നേതാവ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അജിത് ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖരന് പരാതി നൽകി. അജിത്തിനെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് പെട്ടെന്ന് നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. ഐപിസി 332, 353 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിഡിയോ പുറത്തുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്താൽ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭരണകക്ഷി നേതാവ് പരസ്യമായി മർദിച്ചത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖരൻ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും പൊലീസിന് വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പ്രേരണയായി.
ജോലിഭാരത്താൽ വലഞ്ഞ് ബിഎൽഒമാർ
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ (Special Summary Revision) ബിഎൽഒമാർ കടുത്ത സമ്മർദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അമിതമായ ജോലിഭാരം താങ്ങാനാവുന്നില്ലെന്ന് ബിഎൽഒമാർ നിരന്തരം പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈയേറ്റങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത്. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയുള്ള വിവരശേഖരണം പലപ്പോഴും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം തടസപ്പെടുന്നു. സർവർ തകരാറുകൾ ഉള്ളതിനാലും നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കുക അസാധ്യമാണ്.
പലരും സ്വന്തം ജോലിക്ക് പുറമെയാണ് ബിഎൽഒ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്നത്. അധ്യാപകർ, അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ, വില്ലേജ് ഓഫിസ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ബിഎൽഒമാരും. സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയത്തിന് ശേഷവും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. തിടുക്കപ്പെട്ട് ജോലികൾ ചെയ്താൽ പല വോട്ടർമാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പിന്നീട് ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിയാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ബിഎൽഒമാർ തഹസിൽദാർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ സമയം നീട്ടിനൽകണമെന്നും ബിഎൽഒമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
പ്രതിഷേധം ശക്തം
ജോലിഭാരവും സമ്മർദവും മൂലം പയ്യന്നൂരിൽ ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തെത്തുടർന്നാണ് ബിഎൽഒമാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. അനീഷിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടും ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേര് ചേർക്കലും ഒഴിവാക്കലും സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ബിഎൽഒമാർക്ക് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്.
കാസർകോട്ടെ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഭയരഹിതമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരുക്കണമെന്നുമാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം. എസ്ഐആർ നടപടി നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിഎൽഒമാർ കലക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ബിഎൽഒമാർക്ക് പിന്തുണയുമായി മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമെന്ന് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ വിദേശയാത്ര ഇഡി തടഞ്ഞു: കൊച്ചിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം; അന്വേഷണം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ