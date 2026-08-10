കളക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആശാലതയുടെ ആത്മഹത്യ; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടര്
ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ മരിച്ചു ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയത് മാനസികമായി തളർത്തി എന്നാണ് ആശാലതയുടെ മരണ മൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
Published : August 10, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 8:12 PM IST
കാസർകോട്: കളക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആശാലതയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകി ജില്ലാ കളക്ടർ അര്ജുന് പാണ്ഡ്യന്. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എഡിഎമ്മിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഈ മാസം ഏഴിനാണ് ആശാലത വിഷം കഴിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ മരിച്ചു. ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയത് മാനസികമായി തളർത്തി എന്നാണ് ആശാലതയുടെ മരണ മൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കുറ്റക്കാരായി ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാല് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു. വിദ്യാനഗര് പൊലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിനു പുറമേയാണിത്. "ഓഗസ്റ്റ് 7ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് എലിവിഷം (റാറ്റോള്) പേസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീമില് കലര്ത്തി കഴിച്ചത് തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. ഇത് കഴിക്കാനുള്ള കാരണം താന് വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നിയതിനാലും അത് മൂലമുള്ള മെൻ്റല് സ്ട്രസ് കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായി മാനസികമായി തകര്ന്ന നിലയിലുമാണ്. തനിക്ക് ആര്ക്കെതിരെയും പരാതിയില്ല, താന് ഇത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മരിക്കാന് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്തതാണ്," എന്നാണ് ആശാലത വിദ്യാനഗര് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയില് പറയുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചെങ്കളയിലെ ആശുപത്രിയില് വച്ച് വിദ്യാനഗര് പൊലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് വച്ചാണ് ആശാലത മരണപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 12 മുതലാണ് ആശാലത കളക്ടറേറ്റില് തന്നെയുള്ള എന്ഡോസള്ഫാന് സ്പെഷ്യല് സെല്ലില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത്. എന്ഡോസള്ഫാന് സ്പെഷ്യല് സെല്ലിലും മികച്ച രീതിയിലാണ് അവര് സേവനം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് സ്പെഷ്യല് സെല് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയും രണ്ടത്തെത്തി. കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.
വിമര്ശിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
ഭരണാനുകൂല സംഘടനകളുടെയും സർക്കാറിൻ്റെയും തെറ്റായ നടപടികൾ മൂലം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവൻപോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭീതി ജനകമായ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുളളതെന്ന വിമര്ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കാസർകോട് കലക്ട്രേറ്റിലെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആശാലത ജീവനൊടുക്കിയ വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഭരണമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ നിർബന്ധ സെക്ഷൻ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച മാനസിക സംഘർഷമാണ് ഈ യുവതിയെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് എന്നാണ് വിവരം. കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിശുരോഗ വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ ഡോക്ടർ കെ. വി. രാധാമണിയെ എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ അസഭ്യം പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് അവർക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതാണ് മറ്റൊരു സംഭവം.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചട്ടവിരുദ്ധമായ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് രോഗികളുടെ മുന്നിൽവെച്ച് വനിതാ ഡോക്ടറെ അധിക്ഷേപിച്ചത്. ഭരണത്തണലിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഇത്തരം ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.
"യാതൊരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ, തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി നടത്തുന്ന കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിനെ പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ച ഈ രീതി നിർബാധം തുടരുകയാണ്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത ജീവനക്കാരെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന സർവീസ് സംഘടനകളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ജീവനക്കാരുടെ അവകാശപോരാട്ടങ്ങളെ തികഞ്ഞ അഹങ്കാരത്തോടെ അപഹസിക്കുകയും പൊതുവേദിയിൽ പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പദവിയുടെ അന്തസ്സിന് ഒട്ടും യോജിക്കാത്തതും അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവുമാണ്. ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്വന്തം അണികൾ നടത്തുന്ന അഴിമതിക്കും ഭീഷണികൾക്കും പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി.
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തികഞ്ഞ അസംബന്ധമാണ്. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി അനുവദിക്കാനും, 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് വേതന വർധനയ്ക്കുള്ള നടപടികൾക്ക് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തു.
എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരാകട്ടെ, ശമ്പള പരിഷ്കരണം 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മതിയെന്ന നിലപാടെടുത്ത് ജീവനക്കാരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക, ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ, അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ എന്നിവയെല്ലാം തടഞ്ഞുവെച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന നയമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.
സ്ഥിരം ജീവനക്കാരോടുള്ള ഈ പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് പുറമെ, സാധാരണക്കാരായ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും സർക്കാർ പെരുവഴിയിലാക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ സർവേക്കായി രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച 2,800 ജീവനക്കാരെ അർഹതപ്പെട്ട ശമ്പള കുടിശ്ശിക പോലും നൽകാതെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് പിരിച്ചുവിട്ടത്.
കുടുംബശ്രീയിലും കെഎസ്ആർടിസിയിലും മുൻപ് നടന്ന കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലുകൾക്ക് പിന്നാലെ, പി.എസ്.സി വഴി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകരെപ്പോലും പിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. ജീവനക്കാരോട് ശത്രുതാമനോഭാവം പുലർത്തുകയും, പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്." പിണറായി കുറിച്ചു.
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